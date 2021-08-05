По «Звездному пути» готовят еще несколько проектов

Продюсер Алекс Куртцман рассказал, что он работает над еще двумя проектами во вселенной «Звездного пути»: один про Академию Звездного флота, а другой — про Секцию 31.
«Академия Звездного флота» нацелена на более молодую аудиторию, но пока непонятно, в каком формате она будет реализована.
Что касается «Секции 31», то в центре сюжета будет Филиппа Джорджиу из «Дискавери», роль которой вновь исполнит Мишель Йео.
Среди ближайших проектов по «Звездному пути» — второй сезон «Нижних палуб», Prodigy (премьера осенью) и Strange New Worlds (выйдет в 2022 году).
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Дмитрий Кинский | 02.08.2021
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