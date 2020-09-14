Том Холланд об Uncharted: «В фильме будет все, о чем я мечтал»

На выходных Том Холланд провел трансляцию в Instagram и подтвердил, что съемки фильма Uncharted про молодого Нейтана Дрейка в самом разгаре.
По словам актера, производство картины идет хорошо, и ему нравится то, что получается.
В фильме будет все, о чем я мечтал. Не знаю, проходили ли вы игры, но я большой поклонник серии. И в фильме в этом плане все очень хорошо.
Uncharted выйдет 15 июля 2021 года. Постановкой занимается Рубен Фляйшер, снявший «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Венома».
Читайте также
СМИ: съемки «Человека-паука 3» начнутся только в начале 2021 года
Дмитрий Кинский | 10.09.2020
Фильм выйдет 17 декабря 2021-го.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
-
- Новости фантастики
Обезумевшие аристократы и голубая кровь — вышел трейлер сериала «Революция»
Инсайдер: Disney работает над спин-оффом «Звездных войн» про Мейса Винду
«Довод» собрал 207 миллионов долларов в мировом прокате
Слух: Хоакину Фениксу предложили 50 млн долларов за два сиквела «Джокера»
Netflix снимет фильмы по циклу «Наследники богов» Рика Риордана
- Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.