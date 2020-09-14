Том Холланд об Uncharted: «В фильме будет все, о чем я мечтал»

На выходных Том Холланд провел трансляцию в Instagram и подтвердил, что съемки фильма Uncharted про молодого Нейтана Дрейка в самом разгаре.

По словам актера, производство картины идет хорошо, и ему нравится то, что получается.

В фильме будет все, о чем я мечтал. Не знаю, проходили ли вы игры, но я большой поклонник серии. И в фильме в этом плане все очень хорошо.

Uncharted выйдет 15 июля 2021 года. Постановкой занимается Рубен Фляйшер, снявший «Добро пожаловать в Zомбилэнд» и «Венома».