СМИ: съемки «Человека-паука 3» начнутся только в начале 2021 года

Журналисты The Direct со ссылкой на собственные источники рассказали, что Marvel и Sony запланировали съемки «Человека-паука 3» на зиму 2021 года.

Значит, производство стартует либо в январе, либо в феврале. А закончиться оно должно в начале следующего лета.

До начала 2021 года Том Холланд будет занят экранизацией Uncharted, где он сыграет главного героя — молодого Нейтана Дрейка.

Изначально съемки должны были начаться летом 2020 года, однако из-за коронавируса их отложили до осени. Тогда авторы планировали их завершить в феврале 2021-го.

Триквел должен выйти 17 декабря 2021 года. До пандемии фильм хотели выпустить на полгода раньше.