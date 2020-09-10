СМИ: съемки «Человека-паука 3» начнутся только в начале 2021 года

Журналисты The Direct со ссылкой на собственные источники рассказали, что Marvel и Sony запланировали съемки «Человека-паука 3» на зиму 2021 года.
Значит, производство стартует либо в январе, либо в феврале. А закончиться оно должно в начале следующего лета.
До начала 2021 года Том Холланд будет занят экранизацией Uncharted, где он сыграет главного героя — молодого Нейтана Дрейка.
Изначально съемки должны были начаться летом 2020 года, однако из-за коронавируса их отложили до осени. Тогда авторы планировали их завершить в феврале 2021-го.
Триквел должен выйти 17 декабря 2021 года. До пандемии фильм хотели выпустить на полгода раньше.
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Кот-император | 04.09.2020
Дистрибьютором проекта может стать Amazon — ранее компании уже сотрудничали.
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