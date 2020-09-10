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    Новости

    СМИ: съемки «Человека-паука 3» начнутся только в начале 2021 года

    10 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    10.09.2020
    406
    0 минут на чтение
    СМИ: съемки «Человека-паука 3» начнутся только в начале 2021 года

    Журналисты The Direct со ссылкой на собственные источники рассказали, что Marvel и Sony запланировали съемки «Человека-паука 3» на зиму 2021 года.

    Значит, производство стартует либо в январе, либо в феврале. А закончиться оно должно в начале следующего лета.

    До начала 2021 года Том Холланд будет занят экранизацией Uncharted, где он сыграет главного героя — молодого Нейтана Дрейка.

    Изначально съемки должны были начаться летом 2020 года, однако из-за коронавируса их отложили до осени. Тогда авторы планировали их завершить в феврале 2021-го.

    Триквел должен выйти 17 декабря 2021 года. До пандемии фильм хотели выпустить на полгода раньше.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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