Топ всех топов научно-фантастических романов

Автор «Мира фантастики» Денис Старостин поделился в своем телеграм-канале топом научно-фантастических романов.

При его составлении он отталкивался от того, насколько часто конкретные книги упоминаются в сай-фай топах, а потом выбрал из них восемь наиболее заслуживающих доверие: от Forbes, Wires, FantLab и не только. Всего получилось 183 романа.

Как оказалось, всего одна книга упоминает во всех топах, только 22 — в половине, 122 из 183 только в одном.

Так выглядит топ-20: