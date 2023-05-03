Топ всех топов научно-фантастических романов

Автор «Мира фантастики» Денис Старостин поделился в своем телеграм-канале топом научно-фантастических романов.
При его составлении он отталкивался от того, насколько часто конкретные книги упоминаются в сай-фай топах, а потом выбрал из них восемь наиболее заслуживающих доверие: от Forbes, Wires, FantLab и не только. Всего получилось 183 романа.
Как оказалось, всего одна книга упоминает во всех топах, только 22 — в половине, 122 из 183 только в одном.
Так выглядит топ-20:
- «Дюна» Фрэнка Герберта;
- «Нейромант» Уильяма Гибсона;
- «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин;
- «Гиперион» Дэн Симмонс;
- «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика;
- «Лавина» Нила Стивенсона;
- «Чудовище Франкенштейна» Мэри Шелли;
- «Страсти по Лейбовицу» Уолтера Майкла Миллера;
- «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери;
- «1984» Джорджа Оруэлла;
- «Машина времени» Герберта Джорджа Уэллса;
- «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса;
- «Солярис» Станислава Лема;
- «Основание» Айзека Азимова;
- «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли;
- «Конец детства» Артура Чарльза Кларка;
- «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса;
- «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери;
- «Звезды — моя цель» Альфреда Бестера;
- «Сирены Титана» Курта Воннегута.
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Редактор
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