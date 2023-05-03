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    Топ всех топов научно-фантастических романов

    3 мая 2023
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    03.05.2023
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    Автор «Мира фантастики» Денис Старостин поделился в своем телеграм-канале топом научно-фантастических романов.

    При его составлении он отталкивался от того, насколько часто конкретные книги упоминаются в сай-фай топах, а потом выбрал из них восемь наиболее заслуживающих доверие: от Forbes, Wires, FantLab и не только. Всего получилось 183 романа.

    Как оказалось, всего одна книга упоминает во всех топах, только 22 — в половине, 122 из 183 только в одном.

    Так выглядит топ-20:

    1. «Дюна» Фрэнка Герберта;
    2. «Нейромант» Уильяма Гибсона;
    3. «Левая рука тьмы» Урсулы Ле Гуин;
    4. «Гиперион» Дэн Симмонс;
    5. «Мечтают ли андроиды об электроовцах?» Филипа Дика;
    6. «Лавина» Нила Стивенсона;
    7. «Чудовище Франкенштейна» Мэри Шелли;
    8. «Страсти по Лейбовицу» Уолтера Майкла Миллера;
    9. «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери;
    10. «1984» Джорджа Оруэлла;
    11. «Машина времени» Герберта Джорджа Уэллса;
    12. «Автостопом по галактике» Дугласа Адамса;
    13. «Солярис» Станислава Лема;
    14. «Основание» Айзека Азимова;
    15. «Дивный новый мир» Олдоса Хаксли;
    16. «Конец детства» Артура Чарльза Кларка;
    17. «Заводной апельсин» Энтони Бёрджесса;
    18. «451 градус по Фаренгейту» Рэя Брэдбери;
    19. «Звезды — моя цель» Альфреда Бестера;
    20. «Сирены Титана» Курта Воннегута.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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