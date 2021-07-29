Трансляция: российский модуль «Наука» пристыковывается к МКС

Обновлено 16:35: модуль пристыковался успешно!

Прямо сейчас «Роскосмос» и NASA ведут прямые трансляции с операции на орбите. Российский многоцелевой лабораторный модуль «Наука» должен пристыковаться к МКС.

Модуль запустили на орбиту 21 июля. Это первый новый российский модуль МКС за последние 11 лет. Он весит около 20 тонн!

«Наука» займёт место стыковочного модуля «Пирс» — ранее его отсоединили от станции и утопили в Тихом океане.

«Наука» будет размещена на надирном порту служебного модуля «Звезда» и предназначена для реализации российской программы научно-прикладных исследований и экспериментов. После ввода в эксплуатацию нового модуля российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов, размещения аппаратуры для регенерации воды и кислорода, улучшатся и станут более комфортными условия пребывания космонавтов, а также повысится безопасность всего экипажа МКС.

Прямые эфир пройдут с 15.40 до 17.00 мск.

Трансляция Роскосмоса

Трансляция NASA