Трейлер абсурдной офисной комедии с Джоном Хэммом

Lionsgate опубликовал трейлер «Углового кабинета» (Corner Office) — фильма в жанре workplace comedy — комедии, действие которой разворачивается на рабочем месте, как в «Компьютерщиках» или «Офисе».

В главных ролях — Джон Хэмм («Безумцы», «Малыш на драйве»), Дэнни Пуди («Сообщество») и Сара Гадон («Опасный метод», «Космополис» и «Звёздная карта»).

Фильм рассказывает о неудачнике Орсоне, которому никак не удаётся найти общий язык с коллегами в новой компании. Однажды он обнаруживает тайный рабочий кабинет, о котором никто не знает, но это место помогает ему выполнять любые рабочие задачи и расти по карьерной лестнице. Он решает показать комнату секретарше Алиссе (Сара Гадон), и тогда жестокая реальность сталкивается с фантазиями Орсона, которые подпитывал особый кабинет. Режиссёром выступил Йоахим Бак, а «Угловой кабинет» стал его полнометражным дебютом. Бак известен своими короткометражными фильмами — за The New Tenants он получил «Оскар» в 2010 году.

«Угловой кабинет» выйдет 4 августа.

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