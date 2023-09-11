Трейлер аниме-фильма «Девочка-волшебница Мадока: Вальпургиевы небеса»

Студия SHAFT представила трейлер полнометражного аниме «Девочка-волшебница: Мадока Вальпургиевы небеса».

Это продолжение фильма 2013 года с подзаголовком «История восстания», сюжет которого разворачивался после событий оригинального сериала, когда Мадока перестроила вселенную.

Весь основной творческий состав франшизы вернулся к работе над лентой. Режиссером выступит Акиюки Симбо, сценарий написал Ген Уробути, а дизайном персонажей занимается Умэ Аоки.

Премьера состоится зимой 2024 года.

Трейлер

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