Трейлер аниме-фильма «Девочка-волшебница Мадока: Вальпургиевы небеса»

Студия SHAFT представила трейлер полнометражного аниме «Девочка-волшебница: Мадока Вальпургиевы небеса».
Это продолжение фильма 2013 года с подзаголовком «История восстания», сюжет которого разворачивался после событий оригинального сериала, когда Мадока перестроила вселенную.
Весь основной творческий состав франшизы вернулся к работе над лентой. Режиссером выступит Акиюки Симбо, сценарий написал Ген Уробути, а дизайном персонажей занимается Умэ Аоки.
Премьера состоится зимой 2024 года.
Трейлер
Постер
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