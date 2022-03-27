Трейлер короткометражки «Песня Сирин» по славянской мифологии

В сети появился трейлер короткометражного фильма Матвея Лашко «Песня Сирин», посвященного славянской мифологии.

В центре истории — отшельник Беримир и деревенская девчонка Анютка, которая потерялась в лесу. Отшельник ведёт её домой через заповедные места и сталкивается с неведомой силой, которая угрожает всем живущим там волшебным существам.

Проект «СКАЗ» — это анимационный коллаб творцов на тему славянской мифологии и русского фольклора. Проект появился в 2020 году, и его идейным вдохновителем и режиссёром стал Матвей Лашко, студент факультет анимации и мультимедиа ВГИКа. По идее создателя, «СКАЗ» должен стать пространством, в котором любой художник, аниматор, режиссёр сможет объединиться с единомышленниками, разделяющими любовь к фольклору. Так, авторы смогут представить свою интерпретацию того уголка мира древней Руси, который интересен именно ему. Судя по всему, результатом работы станет серия короткометражных фильмов.

«СКАЗ» начнётся уже 3 апреля с «Песни Сирин».

Ранее авторы выпустили коллаб 20 художников под названием «Там на неведомых дорожках».