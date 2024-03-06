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    Трейлер мультфильма «Дикий робот» от студии DreamWorks

    6 марта 2024
    Фото аватара
    06.03.2024
    625
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    Трейлер мультфильма «Дикий робот» от студии DreamWorks

    DreamWorks опубликовала первый трейлер своего нового анимационного фильма «Дикий робот» по мотивам одноименной книги Питера Брауна.

    В центре сюжет будет робот-помощник по имени Роз, который оказывается на острове, где он пытается подружиться с местными животными.

    Режиссером и сценаристом выступил аниматор Крис Сандерс, приложивший руку к «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан».

    Премьера состоится 20 сентября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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