Трейлер мультфильма «Дикий робот» от студии DreamWorks

DreamWorks опубликовала первый трейлер своего нового анимационного фильма «Дикий робот» по мотивам одноименной книги Питера Брауна.
В центре сюжет будет робот-помощник по имени Роз, который оказывается на острове, где он пытается подружиться с местными животными.
Режиссером и сценаристом выступил аниматор Крис Сандерс, приложивший руку к «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан».
Премьера состоится 20 сентября.
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