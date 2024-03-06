Трейлер мультфильма «Дикий робот» от студии DreamWorks

DreamWorks опубликовала первый трейлер своего нового анимационного фильма «Дикий робот» по мотивам одноименной книги Питера Брауна.

В центре сюжет будет робот-помощник по имени Роз, который оказывается на острове, где он пытается подружиться с местными животными.

Режиссером и сценаристом выступил аниматор Крис Сандерс, приложивший руку к «Лило и Стич», «Как приручить дракона» и «Мулан».

Премьера состоится 20 сентября.