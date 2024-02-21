Трейлер нового «Дэдпула», но в стиле LEGO

15-летний ютубер Престон «LegoMe_TheOG» Мутанг сделал трейлер «Дэдпула и Росомахи» в стиле LEGO.
На то, чтобы адаптировать ролик про болтливого наемника, у него ушло меньше недели.
Я почувствовал, что мне надо воссоздать трейлер «Дэдпул 3», когда он вышел. Это не то, я обычно делаю, но на этой неделе я хотел бросить вызов самому себе.
Напомним, до этого Престон принял участие в работе над «Человеком-пауком: Паутина вселенных».
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