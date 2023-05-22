MAPPA представила полноценный трейлер второго сезона «Магической битвы» (или Jujutsu Kaisen в оригинале).

В ролике звучит песня Ao no Sumika в исполнении Тацуи Китани, которая станет заглавной для сериала.

Главным режиссером на этот раз стал Сёта Госёдзоно, работавший над некоторыми эпизодами «Магической битвы», «Человека-бензопилы» и «Черного клевера».

Второй сезон аниме-сериала откроется с арки, посвященной молодым Сатору Годзё и Сугуру Гето.

Премьера состоится 6 июля.