MAPPA представила полноценный трейлер второго сезона «Магической битвы» (или Jujutsu Kaisen в оригинале).
В ролике звучит песня Ao no Sumika в исполнении Тацуи Китани, которая станет заглавной для сериала.
Главным режиссером на этот раз стал Сёта Госёдзоно, работавший над некоторыми эпизодами «Магической битвы», «Человека-бензопилы» и «Черного клевера».
Второй сезон аниме-сериала откроется с арки, посвященной молодым Сатору Годзё и Сугуру Гето.
Премьера состоится 6 июля.
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