Трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры» с героями «Нижних палуб»

Paramount представила трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры».
В ролике помимо знакомых по прошлому сезону героев можно увидеть персонажей из анимационного сериала «Звездный путь: Нижние палубы» — Бэккет Маринер (Тони Ньюсом) и Брэда Боймлера (Джек Куэйд).
По сюжету экипаж корабля «USS Энтерпрайз» под командованием Кристофера Пайка исследует неизведанные территории и сталкивается с новыми опасностями, формами жизни и цивилизациями.
Премьера состоится 15 июня.
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Редактор
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Александр Ремизов
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