    3
    Новости

    Трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры» с героями «Нижних палуб»

    26 мая 2023
    Avatar photo
    26.05.2023
    535
    0 минут на чтение
    Трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры» с героями «Нижних

    Paramount представила трейлер второго сезона «Звездного пути: Странные новые миры».

    В ролике помимо знакомых по прошлому сезону героев можно увидеть персонажей из анимационного сериала «Звездный путь: Нижние палубы» — Бэккет Маринер (Тони Ньюсом) и Брэда Боймлера (Джек Куэйд).

    По сюжету экипаж корабля «USS Энтерпрайз» под командованием Кристофера Пайка исследует неизведанные территории и сталкивается с новыми опасностями, формами жизни и цивилизациями.

    Премьера состоится 15 июня.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Топ-15 демонов из видеоигр
    0
    13331
    Топ-15 демонов из видеоигр

    Вспоминаем главных злодеев из Diablo, Disciples, Devil May Cry, Doom и других игр, которые начинаются на букву D (и не только!).

    Приглашаем в Сайлент-Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    33653
    Приглашаем в Сайлент Хилл в 81-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Я пытаюсь объяснить, что ищу свою жену.

    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов? 10
    0
    59607
    Diablo IV: чего ждать после бета-тестов?

    Работает ли открытый мир? Выдержан ли баланс? Ощущается ли отдача от ударов? И вообще, есть ли чувство, что это та самая «Дьябла»?

    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи 7
    0
    128058
    Настольная игра «Спящие боги»: эпическое приключение для всей семьи

    Райан Локет долго шёл к созданию игры своей мечты.

    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda 7
    0
    194080
    Лучшие игры, похожие на The Legend of Zelda

    Как насчёт богини-волчицы (без пряностей) и репы, укрывающейся от налогов?

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки ноября 2022
    0
    213897
    Джон Браннер «На волне шока». Будущее: взгляд из 1970-х

    Социальный протокиберпанк с детективным сюжетом.

    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!
    0
    365562
    Обзор Jedi Survivor. God of Star Wars!

    Игра далека от идеала. Но в каждый момент времени разработчики стараются сделать так, чтобы вам не было скучно и вы всегда получали яркий кинематографичный опыт.

    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье? 4
    0
    314547
    Как связаны Питер Пэн, Лавкрафт и Средиземье?

    Небольшой экскурс по литературным отсылкам.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить