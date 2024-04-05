Триквелу «Дюны» Дени Вильнева быть

Кинокомпания Legendary Pictures дала «зеленый свет» триквелу «Дюны» Дени Вильнева.

Режиссер неоднократно говорил, что хочет снять три фильма. В основу продолжения ляжет книга «Мессия Дюны».

Вторую часть встретили очень тепло как зрители, так и критики. Кроме того, картина хорошо показала себя в прокате. Она собрала уже 631 миллион доллларов.

Сценарий триквела уже почти готов. Других подробностей о проекте пока нет.