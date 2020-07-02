Убить Балрога: отрывок из отменённой игры по «Хоббиту»

Основатель студии Traveller’s Tales Джон Бартон (серия Lego) в конце июня рассказал, что команда потратила миллион долларов на питч и разработку прототипа игры по вселенной Толкина. И не просто по миру, а по «Хоббиту». К сожалению, команда так и не получила права на разработку — Гильермо Дель Торо и Питер Джексон не одобрили игру, а Warner Bros. хотела, чтобы игра развивала идеи фильма, а не воссоздавала его.
1 июля Бартон опубликовал второй ролик, в котором показал отрывок из прототипа. В нём игра плавно переходила от сцены фильма к геймплею — когда Гэндальф падал в пропасть вместе с Балрогом. Во время падения игрок мог атаковать чудовище. А потом игра снова переключалась на сцену из фильма. Отрывок взяли из «Властелина колец», чтобы продемонстрировать возможности.
Уровень назывался «Казад Дум», а игру запускали в 2009-м на Xbox 360.
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