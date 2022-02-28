Ученые с помощью телескопа «Джеймс Уэбб» превратили 18 изображений звезды в одно

Команда телескопа «Джеймс Уэбб» завершила третий этап юстировки оптической системы и превратила 18 изображений пробной звезды в одно на датчике инфракрасного инструмента NIRCam.

В качестве цели выбрали солнцеподобную звезду HD 84406, которая располагается в 260 световых годах от Солнца.

Напомним, юстировка телескопа — это процесс настройки точной ориентации и концетричности всех оптических элементов системы на оптической оси.

Сначала телескоп сделал 18 несфокусированных изображений звезды, каждое из которых связано со своим сегментом главного зеркала, а затем исследователи исправили ошибки позиционирования, чтобы изображения небесного тела образовали симметричную картину. И только потом их сложили друг с другом.

Сейчас ученые приступили к четвертому этапе юстировки, на котором нужно откорректировать вертикальное смещение между сегментами зеркала.

Над телескопом «Джеймсом Уэббом» работали в течение 25 лет. Его запустили в конце 2021 года.