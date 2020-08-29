Умер Чедвик Боузман, игравший Т’Чаллу в «Чёрной Пантере» и «Мстителях»

В своём доме в Лос-Анжелесе, в окружении семьи скончался американский актёр Чедвик Боузман, которого вы наверняка помните по роли Чёрной Пантеры в «Мстителях». Причиной смерти Боузмана, по сообщению его официального твиттера, стало онкологическое заболевание, с которым сорокадвухлетний актёр боролся вот уже четыре года. Следующий марвеловский фильм с его участием, «Чёрная Пантера 2», должен был выйти в 2022 году.
Помимо «Чёрной пантеры» он сыграл в фильмах «Боги Египта», «Джеймс Браун: Путь наверх», «День драфта» и «21 мост». Боузман также выступил продюсером картин «21 мост», «Маршалл» и «Послание от Кинга».
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