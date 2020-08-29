    9
    Кино | Новости

    Умер Чедвик Боузман, игравший Т’Чаллу в «Чёрной Пантере» и «Мстителях»

    29 августа 2020
    Евгений Пекло
    29.08.2020
    11639
    0 минут на чтение
    В возрасте 43 лет умер звезда «Чёрной пантеры» Чедвик Боузман

    В своём доме в Лос-Анжелесе, в окружении семьи скончался американский актёр Чедвик Боузман, которого вы наверняка помните по роли Чёрной Пантеры в «Мстителях». Причиной смерти Боузмана, по сообщению его официального твиттера, стало онкологическое заболевание, с которым сорокадвухлетний актёр боролся вот уже четыре года. Следующий марвеловский фильм с его участием, «Чёрная Пантера 2», должен был выйти в 2022 году.

    Помимо «Чёрной пантеры» он сыграл в фильмах «Боги Египта», «Джеймс Браун: Путь наверх», «День драфта» и «21 мост». Боузман также выступил продюсером картин «21 мост», «Маршалл» и «Послание от Кинга».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Евгений Пекло
    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Настоящая Мулан из легенды: без песен, драконов и сычуаньского соуса 1
    0
    3388
    Настоящая Мулан из легенды: кровь, патриотизм и никакого Мушу

    Вспоминаем первоисточник нового фильма Disney — не мультфильм 1998 года, а китайскую легенду о воительнице Мулань.

    Комикс: всего лишь бизнес
    0
    48088
    Комикс: всего лишь бизнес

    «Позвольте предложить вам современную технику».

    Снимают сериал по Fallout. Каким будет сюжет? 5 наших вариантов 2
    0
    55641
    Снимают сериал по Fallout. Каким будет сюжет? 5 наших вариантов

    Сценарии на основе игр, новые идеи и даже сюжет неснятого фильма 1998 года.

    Гарет Лин Пауэлл «Угли войны»
    0
    64806
    Читаем космическую фантастику: Гарет Лин Пауэлл «Угли войны»

    История о мире, где только что отбушевала тяжелейшая война, в которой гибли целые планеты, а космос бороздят звездолёты с собственным сознанием.

    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких 4
    0
    99801
    «Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких

    Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.

    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами 8
    0
    185850
    Обзор Spiritfarer. На тот свет со всеми удобствами

    Девочка Стелла должна заменить Харона и заняться перевозкой душ на Другую Сторону.

    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix 8
    0
    126600
    Как снимали «Ведьмака»? Что мы узнали из документального фильма Netflix

    Как всё это создавалось, правда ли Кавилл такой фанат и все трюки выполняет сам, читали ли они книги и почему отступали от них.

    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»
    0
    291742
    Марина и Сергей Дяченко «Игрок»

    Один человек любил исторические сражения.

    Спецпроекты

    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить