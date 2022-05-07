Утечка: ещё один тизер «Аватара: Путь воды» — на этот раз в 4K-разрешении

В сети раньше времени оказался ещё один тизер-трейлер второго «Аватара» — но на этот раз уже в высоком качестве. Ролик был опубликован в 4K-разрешении.

В центре сюжета «Пути воды» — водные пространства Пандоры и новые племена синекожих жителей планеты на’ви. События разворачиваются спустя несколько лет после первой части и повествуют о новой попытке людей захватить Пандору.

В новом тизере нам показали больше восхитительных подводных сцен.

«Путь воды» выйдет 16 декабря. А освежить воспоминания о первой части можно будет с 23 сентября — Disney выпустит первого «Аватара» в повторный прокат.