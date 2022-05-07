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    Новости

    Утечка: ещё один тизер «Аватара: Путь воды» — на этот раз в 4K-разрешении

    7 мая 2022
    07.05.2022
    220
    1 минута на чтение
    Утечка: ещё один тизер «Аватара: Путь воды» — на этот раз в 4K-разрешении

    В сети раньше времени оказался ещё один тизер-трейлер второго «Аватара» — но на этот раз уже в высоком качестве. Ролик был опубликован в 4K-разрешении.

    В центре сюжета «Пути воды» — водные пространства Пандоры и новые племена синекожих жителей планеты на’ви. События разворачиваются спустя несколько лет после первой части и повествуют о новой попытке людей захватить Пандору.

    В новом тизере нам показали больше восхитительных подводных сцен.

     

    «Путь воды» выйдет 16 декабря. А освежить воспоминания о первой части можно будет с 23 сентября — Disney выпустит первого «Аватара» в повторный прокат.

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     Кот-император |  01.05.2022

    Официально в сети ролик опубликуют спустя неделю после выхода «Доктора Стрэнджа» — он прикреплён к прокату фильма.

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