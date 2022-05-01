Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды»

В сети раньше времени появился в плохом качестве трейлер действительно долгожданного продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильм, напомним, получил подзаголовок «Путь воды» и будет посвящён водным пространствам Пандоры и новым племенам на’ви — синекожих жителей планеты.

А до этого в сети оказались четыре кадра из этого же трейлер. У них качество получше:

Трейлер будет прикреплён к «Доктору Стрэнджу в Мультивселенной безумия». А через неделю после начала проката (где-то 10 мая) его опубликуют в сети.

Ранее Disney объявила, что фильмы — это самостоятельные, но связанные истории.

«Путь воды» выходит 16 декабря. А с 23 сентября в повторный прокат выйдет первый «Аватар» — можно будет освежить воспоминания.