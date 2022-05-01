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    Новости

    Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды»

    1 мая 2022
    01.05.2022
    712
    1 минута на чтение
    Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды»

    В сети раньше времени появился в плохом качестве трейлер действительно долгожданного продолжения «Аватара» Джеймса Кэмерона. Фильм, напомним, получил подзаголовок «Путь воды» и будет посвящён водным пространствам Пандоры и новым племенам на’ви — синекожих жителей планеты.

    А до этого в сети оказались четыре кадра из этого же трейлер. У них качество получше:

    Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды» 4 Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды» 3 Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды» 2 Утечка: тизер и кадры «Аватар 2: Путь воды» 1

    Трейлер будет прикреплён к «Доктору Стрэнджу в Мультивселенной безумия». А через неделю после начала проката (где-то 10 мая) его опубликуют в сети.

    Ранее Disney объявила, что фильмы — это самостоятельные, но связанные истории.

    «Путь воды» выходит 16 декабря. А с 23 сентября в повторный прокат выйдет первый «Аватар» — можно будет освежить воспоминания.

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