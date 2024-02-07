Уволенная из «Мандалорца» Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm

Джина Карано, которую уволили в 2021 году из «Мандалорца», подала судебный иск к Disney и Lucasfilm из-за дискриминации по половому признаку.

Его финансирует соцсеть X (ранее — Twitter). Еще в 2023-м Илон Маск заявил, что будет финансировать судебные иски пользователей соцсети, которые столкнулись с проблемами из-за высказывания своей позиции на платформе.

Карано подчеркнула, что ее коллеги-мужчины без проблем высказывались по поводу политики в соцсети. Тогда как ее обвинили в разжигании ненависти из-за ее правых взглядов.

Актриса хочет, чтобы ей выплатили как минимум 75 тысяч долларов и штрафные санкции, а также вернули роль в сериале «Мандалорец».