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    Уволенная из «Мандалорца» Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm

    7 февраля 2024
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    07.02.2024
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    Уволенная из «Мандалорца» Джина Карано подала в суд на Disney и Lucasfilm

    Джина Карано, которую уволили в 2021 году из «Мандалорца», подала судебный иск к Disney и Lucasfilm из-за дискриминации по половому признаку.

    Его финансирует соцсеть X (ранее — Twitter). Еще в 2023-м Илон Маск заявил, что будет финансировать судебные иски пользователей соцсети, которые столкнулись с проблемами из-за высказывания своей позиции на платформе.

    Карано подчеркнула, что ее коллеги-мужчины без проблем высказывались по поводу политики в соцсети. Тогда как ее обвинили в разжигании ненависти из-за ее правых взглядов.

    Актриса хочет, чтобы ей выплатили как минимум 75 тысяч долларов и штрафные санкции, а также вернули роль в сериале «Мандалорец».

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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