В августе в Венгрии пройдут досъемки «Дюны» Дени Вильнева

Оскар Айзек в интервью Deadline рассказал, что команда «Дюны» Дени Вильнева в августе (за 4 месяца до премьеры) отправится в Венгрию на досъемки картины.

У нас назначены досъемки фильма на середину августа… Говорят, мы вернемся в Венгрию, в Будапешт. Я видел некоторые смонтированные фрагменты картины, и они выглядели потрясающе. Дени Вильнев — настоящий художник. Очень интересно, как это все будет выглядеть вместе. Дико, конечно, что мы будем что-то снимать за несколько месяцев до премьеры, но то же самое было со «Звездными войнами».

Журналисты подчеркивают, что дополнительные съемки не свидетельствуют о проблемах в производстве, поскольку сейчас это стало обычной практикой. Для Marvel, например, это уже обязательная часть работы над фильмами.

Напомним, основные съемки «Дюны» закончились в июле прошлого года. Они проходили в Венгрии, Иордании и Норвегии.

Картина должна выйти 17 декабря.