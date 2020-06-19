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    Новости

    В августе в Венгрии пройдут досъемки «Дюны» Дени Вильнева

    19 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    19.06.2020
    3113
    1 минут на чтение
    В августе в Венгрии пройдут досъемки «Дюны»

    Оскар Айзек в интервью Deadline рассказал, что команда «Дюны» Дени Вильнева в августе (за 4 месяца до премьеры) отправится в Венгрию на досъемки картины.

    У нас назначены досъемки фильма на середину августа… Говорят, мы вернемся в Венгрию, в Будапешт. Я видел некоторые смонтированные фрагменты картины, и они выглядели потрясающе. Дени Вильнев — настоящий художник. Очень интересно, как это все будет выглядеть вместе. Дико, конечно, что мы будем что-то снимать за несколько месяцев до премьеры, но то же самое было со «Звездными войнами».

    Журналисты подчеркивают, что дополнительные съемки не свидетельствуют о проблемах в производстве, поскольку сейчас это стало обычной практикой. Для Marvel, например, это уже обязательная часть работы над фильмами.

    Напомним, основные съемки «Дюны» закончились в июле прошлого года. Они проходили в Венгрии, Иордании и Норвегии.

    Картина должна выйти 17 декабря.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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