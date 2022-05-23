В России делают игру о Смутном времени. Ее авторы вдохновляются Ghost of Tsushima

«Институт развития интернета» выделил 260 миллионов рублей на разработку экшен-RPG о Смутном времени в России.

За производство отвечает новосибирская студия Cyberia Limited, которая до этого преимущественно занималась аутсорсом, а релиз планируется в 2024 году.

В основу ляжет роман «Юрий Милославский, или Русские в 1612 году» Михаила Загоскина, по сюжету которого князь Юрий Милославский создает ополчение для борьбы с польскими захватчиками.

Сами разработчики отмечают, что один из источников вдохновения — Ghost of Tsushima от Sucker Punch.