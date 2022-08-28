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    Новости

    В России разрабатывают «Пушкинскую карту» для покупки книг

    28 августа 2022
    28.08.2022
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    Обсуждаем книжные итоги 2021 года в 42-м выпуске Фантастического подкаста

    Руководитель программы «Пушкинская карта» Александр Минаев заявил, что началась разработка программы покупки книг, аналогичной Пушкинской карте.

    Инициатива «Пушкинская карта» была запущена в 2021 для молодых людей от 14 до 22 лет. Они могут оплачивать картой билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты — 5 тыс. рублей в год.

    Карта для приобретения книг получила название «Гоголевская», но пока инициатива только продумывается. Минаев поделился, что это совершенно новый продукт, поэтому необходима его детальная проработка:

    Большая доля книжек окажется не с самой высокой художественной ценностью. <…> Чтобы не становиться на позицию судей, что хорошо, что плохо, проработка должна быть максимально детальной, и этим занимаются.

    Он также добавил, что реализация проекта, скорее всего, начнётся с электронных книг, поскольку такие продажи контролировать проще.

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