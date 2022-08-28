В России разрабатывают «Пушкинскую карту» для покупки книг

Инициатива «Пушкинская карта» была запущена в 2021 для молодых людей от 14 до 22 лет. Они могут оплачивать картой билеты в кинотеатры, театры, музеи, галереи, филармонии и консерватории. Номинал карты — 5 тыс. рублей в год.

Карта для приобретения книг получила название «Гоголевская», но пока инициатива только продумывается. Минаев поделился, что это совершенно новый продукт, поэтому необходима его детальная проработка:

Большая доля книжек окажется не с самой высокой художественной ценностью. <…> Чтобы не становиться на позицию судей, что хорошо, что плохо, проработка должна быть максимально детальной, и этим занимаются.

Он также добавил, что реализация проекта, скорее всего, начнётся с электронных книг, поскольку такие продажи контролировать проще.