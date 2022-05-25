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    Новости

    В российском Steam снова можно купить Dying Light 2, Assassin’s Creed, Psychonauts 2 и другие игры

    25 мая 2022
    25.05.2022
    1226
    0 минут на чтение
    Dying Light 2, Assassin's Creed, Psychonauts 2  и другие игры снова можно купить в российском Steam

    Сегодня в российском Steam внезапно снова заработали страницы игр от ушедших из нашего региона крупных издателей, в числе которых Ubisoft, Microsoft, EA, Sony и других.

    Интересно, что сначала их тайтлы не получалось добавить в корзину, а теперь некоторые позиции доступны. Мы проверили, что сами покупки (все еще только через пополнение кошелька) тоже работают. Так, нам удалось купить Dying Light 2: Stay Human, а также валюту для Destiny 2.

    В российском Steam снова можно купить Dying Light 2, Assassin's Creed, Psychonauts 2 и другие игры

    Стоит отметить, что часть игр не получается найти через поиск Steam, но они открываются через Google и другие поисковые сервисы.

    Наши коллеги из «Чемп.Play» составили список тайтлов, которые сейчас можно купить, а мы его чуть дополнили. Причем он постепенно расширяется.

    • FIFA 22
    • Dying Light 2
    • Rainbow Six Siege
    • God’s Trigger
    • Far Cry 3
    • Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered
    • Assassin’s Creed
    • Assassin’s Creed Odyssey
    • Assassin’s Creed Syndicate
    • Assassin’s Creed Unity
    • Battlefield 4
    • Sunset Overdrive
    • Psychonauts 2
    • Need for Speed: Most Wanted
    • Madden NFL 22
    • It Takes Two
    • New Super Lucky’s Tale
    • DIRT Rally
    • Escape Rosecliff Island
    • Flashback
    • Destiny 2: The Witch Queen

    С чем это связано, непонятно. Ни один из издателей пока не прокомментировал ситуацию, ровно как и Valve. Не исключено, что это баг, который вскоре исправят.

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