В российском Steam снова можно купить Dying Light 2, Assassin’s Creed, Psychonauts 2 и другие игры

Сегодня в российском Steam внезапно снова заработали страницы игр от ушедших из нашего региона крупных издателей, в числе которых Ubisoft, Microsoft, EA, Sony и других.

Интересно, что сначала их тайтлы не получалось добавить в корзину, а теперь некоторые позиции доступны. Мы проверили, что сами покупки (все еще только через пополнение кошелька) тоже работают. Так, нам удалось купить Dying Light 2: Stay Human, а также валюту для Destiny 2.

Стоит отметить, что часть игр не получается найти через поиск Steam, но они открываются через Google и другие поисковые сервисы.

Наши коллеги из «Чемп.Play» составили список тайтлов, которые сейчас можно купить, а мы его чуть дополнили. Причем он постепенно расширяется.

FIFA 22

Dying Light 2

Rainbow Six Siege

God’s Trigger

Far Cry 3

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered

Assassin’s Creed

Assassin’s Creed Odyssey

Assassin’s Creed Syndicate

Assassin’s Creed Unity

Battlefield 4

Sunset Overdrive

Psychonauts 2

Need for Speed: Most Wanted

Madden NFL 22

It Takes Two

New Super Lucky’s Tale

DIRT Rally

Escape Rosecliff Island

Flashback

Destiny 2: The Witch Queen

С чем это связано, непонятно. Ни один из издателей пока не прокомментировал ситуацию, ровно как и Valve. Не исключено, что это баг, который вскоре исправят.