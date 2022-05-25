В российском Steam снова можно купить Dying Light 2, Assassin’s Creed, Psychonauts 2 и другие игры

Сегодня в российском Steam внезапно снова заработали страницы игр от ушедших из нашего региона крупных издателей, в числе которых Ubisoft, Microsoft, EA, Sony и других.
Интересно, что сначала их тайтлы не получалось добавить в корзину, а теперь некоторые позиции доступны. Мы проверили, что сами покупки (все еще только через пополнение кошелька) тоже работают. Так, нам удалось купить Dying Light 2: Stay Human, а также валюту для Destiny 2.
Стоит отметить, что часть игр не получается найти через поиск Steam, но они открываются через Google и другие поисковые сервисы.
Наши коллеги из «Чемп.Play» составили список тайтлов, которые сейчас можно купить, а мы его чуть дополнили. Причем он постепенно расширяется.
- FIFA 22
- Dying Light 2
- Rainbow Six Siege
- God’s Trigger
- Far Cry 3
- Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered
- Assassin’s Creed
- Assassin’s Creed Odyssey
- Assassin’s Creed Syndicate
- Assassin’s Creed Unity
- Battlefield 4
- Sunset Overdrive
- Psychonauts 2
- Need for Speed: Most Wanted
- Madden NFL 22
- It Takes Two
- New Super Lucky’s Tale
- DIRT Rally
- Escape Rosecliff Island
- Flashback
- Destiny 2: The Witch Queen
С чем это связано, непонятно. Ни один из издателей пока не прокомментировал ситуацию, ровно как и Valve. Не исключено, что это баг, который вскоре исправят.
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