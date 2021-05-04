Игроков S.T.A.L.K.E.R. 2 ждут сотни часов контента

PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров в разговоре с журналистами Gamingbolt рассказал, что S.T.A.L.K.E.R. 2 будет продолжительной игрой. Полное интервью издание планирует выпустить в ближайшее время.

Однако точных цифр сотрудник студии называть не стал.

Это очень длинная игра, даже если вы решите идти только по сюжету. Можно потратить сотни часов, если вы хотите больше исследовать <локации> и делать побочные задания.

Прежде стало известно, что у разработчиков пока нет планов выпускать игру на PS5. А после в сети появились документы, согласно которым она будет трехмесячным эксклюзивом Microsoft.

Если верить слухам и утечкам, S.T.A.L.K.E.R. 2 выйдет в конце 2021 года — на XSX/S и ПК. Однако официально неизвестна даже примерная дата релиза.