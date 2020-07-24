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    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

    24 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    24.07.2020
    3576
    0 минут на чтение
    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 8

    Вчера GSC Game World в рамках презентации Microsoft неожиданно представила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором студия показала разные локации, мутантов и аномалии.

    Вскоре после этого ролик вырвался на первое место по популярности на канале Xbox, обогнав даже 8 минут геймплея Halo Infinite. На данный момент у него 868 тысяч просмотров.

    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

    После разработчики поделились некоторыми деталями игры. По их словам, в S.T.A.L.K.E.R. 2 они планируют реализовать все то, что хотели сделать в первой части.

    • В игре будет бесшовный открытый мир — один из крупнейших на сегодняшний день;
    • NPC и монстры будут взаимодействовать друг с другом, даже если игрока нет рядом;
    • По ходу прохождения игроки будут регулярно принимать решения, которые повлияют на мир игры;
    • История будет разветвленной, а потому геймеров ждут несколько концовок.

    Также GSC Game World выложила пачку скриншотов и концепт-артов — опять же с локациями игры.

    Скриншоты

    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 1 Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 2 Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 3 Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 4

    Концепт-арты

    Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 5 Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2 6

    Напомним, прежде стало известно, что к разработке шутера присоединился один из ключевых программистов оригинала — Дмитрий Ясенев.

    S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом Xbox Series X и ПК — точная дата релиза пока не называется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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