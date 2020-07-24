Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчера GSC Game World в рамках презентации Microsoft неожиданно представила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором студия показала разные локации, мутантов и аномалии.

Вскоре после этого ролик вырвался на первое место по популярности на канале Xbox, обогнав даже 8 минут геймплея Halo Infinite. На данный момент у него 868 тысяч просмотров.

После разработчики поделились некоторыми деталями игры. По их словам, в S.T.A.L.K.E.R. 2 они планируют реализовать все то, что хотели сделать в первой части.

В игре будет бесшовный открытый мир — один из крупнейших на сегодняшний день;

NPC и монстры будут взаимодействовать друг с другом, даже если игрока нет рядом;

По ходу прохождения игроки будут регулярно принимать решения, которые повлияют на мир игры;

История будет разветвленной, а потому геймеров ждут несколько концовок.

Также GSC Game World выложила пачку скриншотов и концепт-артов — опять же с локациями игры.

Скриншоты

Концепт-арты

Напомним, прежде стало известно, что к разработке шутера присоединился один из ключевых программистов оригинала — Дмитрий Ясенев.

S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом Xbox Series X и ПК — точная дата релиза пока не называется.