Трейлер, скриншоты и детали S.T.A.L.K.E.R. 2

Вчера GSC Game World в рамках презентации Microsoft неожиданно представила трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором студия показала разные локации, мутантов и аномалии.
Вскоре после этого ролик вырвался на первое место по популярности на канале Xbox, обогнав даже 8 минут геймплея Halo Infinite. На данный момент у него 868 тысяч просмотров.
После разработчики поделились некоторыми деталями игры. По их словам, в S.T.A.L.K.E.R. 2 они планируют реализовать все то, что хотели сделать в первой части.
- В игре будет бесшовный открытый мир — один из крупнейших на сегодняшний день;
- NPC и монстры будут взаимодействовать друг с другом, даже если игрока нет рядом;
- По ходу прохождения игроки будут регулярно принимать решения, которые повлияют на мир игры;
- История будет разветвленной, а потому геймеров ждут несколько концовок.
Также GSC Game World выложила пачку скриншотов и концепт-артов — опять же с локациями игры.
Скриншоты
Концепт-арты
Напомним, прежде стало известно, что к разработке шутера присоединился один из ключевых программистов оригинала — Дмитрий Ясенев.
S.T.A.L.K.E.R. 2 будет временным эксклюзивом Xbox Series X и ПК — точная дата релиза пока не называется.
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