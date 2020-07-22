В сети появился ролик с демонстрацией смены пола в Assassin’s Creed Valhalla

Недавно Ubisoft рассказала, что в Assassin’s Creed Valhalla менять пол можно будет прямо по ходу игры. Теперь же в твиттере AccessTheAnimus появился короткий ролик с демонстрацией этой возможности.
Функция получила название DNA Stream Selection и воспользоваться ей можно из инвентаря. Судя по всему, с точки лора за нее отвечает Анимус.
При этом разработчики прежде отмечали, что игроки не сразу узнают, почему главный герой может свободно менять пол. Команда намекнула, что не все так просто, как на первый взгляд кажется.
Напомним, вчера Джейсон Шрайер из Bloomberg опубликовал расследование, связанное с нездоровой атмосферой в Ubisoft. Из него стало известно, что руководство всячески препятствовало сделать Assassin’s Creed с женщиной в главной роли. В компании считали, что такая игра не будет продаваться.
Assassin’s Creed Valhalla выйдет 17 ноября на PS4, Xbox One и ПК.
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