Утечка: 30 минут геймплея Assassin’s Creed Valhalla

Ночью в сети появился ролик с 30 минутами геймплея грядущей Assassin’s Creed Valhalla — следующей части серии. Это первый показ геймплея, до этого его ни разу не демонстрировали.

В ролике можно увидеть несколько подмеханик и оценить интерфейс: диалоги, дерево прокачки, инвентарь и многое другое. Видео, в основном, посвящено захвату крепости — сперва викинги прибывают на корабле, противник их замечает, поэтому отряду приходится штурмовать ворота. Эйвор перелазит через стену и нападает на главнокомандующего.

В целом, Valhalla следует формуле серии из Origins и Odyssey. По всей видимости, видео записано с раннего билда проекта, который не планировали показывать широкой аудитории. В нём можно различить падение FPS и недоработанные анимации.

Assassin’s Creed Valhalla выходит в конце года на PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One и РС.

12 июля в 22:00 по Москве Ubisoft проведёт трансляцию Ubisoft Forward, где расскажет о будущих играх — в том числе и Valhalla.