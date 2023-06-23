В сети появился синопсис нового фильма по «Звездным войнам». И это фейк — по большей части

Издание Production Weekly рассказало, что съемки нового фильма по «Звездным войнам» под названием «Новый Орден джедаев» начнутся в апреле 2024 года.

А вместе с этим журналисты поделились синопсисом, который звучит очень складно:

Спустя 15 лет после победы Рей над Палпатином и окончания «Звездных войн: Скайуокер. Восход». Продолжение расскажет о смелом стремлении Рей восстановить Орден джедаев, где она берет на себя роль наставника двух многообещающих учеников — девочки и мальчика. По мере их обучения становится очевидным, что девочка обладает экстраординарными способностями, которые позволят ей стать будущим лидером.

Однако портал io9 со ссылкой на источник в Lucasfilm отметил, что синопсис по большей части неточен, не считая стремления Рей восстановить Орден джедаев. То же самое касается подзаголовка картины.

Что касается даты начала производство, то гипотетически она может быть верной, но из-за забастовки голливудских сценаристов ничто не высечено на камне.

Напомним, режиссером выступит Шармин Обаид-Чиной («Девушка в реке: Цена прощения»). За сценарий отвечает Стивен Найт («Острые козырьки»).

У картины три потенциальные даты выхода: 22 мая 2026 года, 18 декабря 2026 года и 17 декабря 2027 года.