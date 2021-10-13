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    Новости

    В Якутске установили копию звездолета Люка Скайуокера

    13 октября 2021
    13.10.2021
    1398
    0 минут на чтение
    В Якутске установили копью звездолета Люка Скайуокера

    Энтузиасты из Якутии установили в местном парке реконструкцию космического корабля T-65 X-wing из «Звездных войн», которым управлял рыцарь-джедай Люк Скайуокер собственной персоной.

    На создание копии звездолета ушло больше трех месяцев. Теперь его авторы хотят сделать дроидов R2-D2 и C3PO — работа уже идет полным ходом.

    Ранее эта же команда поставила в парке макет космического корабля, на котором путешествует главный герой «Мандалорца». Правда, вскоре он потерпел крушение: из-за ветра его попросту снесло с холма.

     

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    Публикация от JUST AYAAL (@just.ayaal)

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