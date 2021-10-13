В Якутске установили копию звездолета Люка Скайуокера

Энтузиасты из Якутии установили в местном парке реконструкцию космического корабля T-65 X-wing из «Звездных войн», которым управлял рыцарь-джедай Люк Скайуокер собственной персоной.
На создание копии звездолета ушло больше трех месяцев. Теперь его авторы хотят сделать дроидов R2-D2 и C3PO — работа уже идет полным ходом.
Ранее эта же команда поставила в парке макет космического корабля, на котором путешествует главный герой «Мандалорца». Правда, вскоре он потерпел крушение: из-за ветра его попросту снесло с холма.
View this post on Instagram
Читайте также
Таков путь: в Якутске появилась копия звездолета из «Мандалорца»
Любой желающий может подняться на борт.
Якутский корабль Мандалорца потерпел крушение
В марте в городском парке Якутска «Урдэл» появилась реконструкция корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец». Реалистичный 14-метровый макет корабля был собран из листов ДВП местными косплеерами. […]
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: День мёртвыхМексиканцы не ожидали такого праздника...
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.