В Якутске установили копию звездолета Люка Скайуокера

Энтузиасты из Якутии установили в местном парке реконструкцию космического корабля T-65 X-wing из «Звездных войн», которым управлял рыцарь-джедай Люк Скайуокер собственной персоной.

На создание копии звездолета ушло больше трех месяцев. Теперь его авторы хотят сделать дроидов R2-D2 и C3PO — работа уже идет полным ходом.

Ранее эта же команда поставила в парке макет космического корабля, на котором путешествует главный герой «Мандалорца». Правда, вскоре он потерпел крушение: из-за ветра его попросту снесло с холма.