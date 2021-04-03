Якутский корабль Мандалорца потерпел крушение

В марте в городском парке Якутска «Урдэл» появилась реконструкция корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец». Реалистичный 14-метровый макет корабля был собран из листов ДВП местными косплеерами.

3 апреля резкий порыв ветра сорвал корабль и снёс его с холма. При этом место происшествия выглядело как настоящее кораблекрушение, что напоминает аналогичную сцену в сериале.

Создатель корабля планирует собрать макет заново: