Якутский корабль Мандалорца потерпел крушение

В марте в городском парке Якутска «Урдэл» появилась реконструкция корабля «Лезвие бритвы», на котором летал главный герой сериала «Мандалорец». Реалистичный 14-метровый макет корабля был собран из листов ДВП местными косплеерами.
3 апреля резкий порыв ветра сорвал корабль и снёс его с холма. При этом место происшествия выглядело как настоящее кораблекрушение, что напоминает аналогичную сцену в сериале.
Создатель корабля планирует собрать макет заново:
«Нам нужно собрать все запчасти и думать о том, как все это восстановить. Конечно, мы не будем сдаваться, и думаю, что нас многие поддержат. Все будет хорошо» — сказал он порталу Ykt.ru
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Дмитрий Кинский | 09.03.2021
Любой желающий может подняться на борт.
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