Видео: летсплей настолки «Иван Грозный» с Виктором Зуевым и Комнатным рыцарем

Наши друзья из Hobby World опубликовали первый в 2024 году летсплей, в котором ведущий Семен Пыхтеев собрался с Виктором Зуевым и Комнатным рыцарем, чтобы поиграть в настолку «Иван Грозный. Первый царь».
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Открылось второе дыхание!
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