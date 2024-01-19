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    Видео: летсплей настолки «Иван Грозный» с Виктором Зуевым и Комнатным рыцарем

    19 января 2024
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    19.01.2024
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    Наши друзья из Hobby World опубликовали первый в 2024 году летсплей, в котором ведущий Семен Пыхтеев собрался с Виктором Зуевым и Комнатным рыцарем, чтобы поиграть в настолку «Иван Грозный. Первый царь».

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