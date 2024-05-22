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    Видео: репортаж с конвента настольных игр «Ролевик»

    22 мая 2024
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    22.05.2024
    17
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    Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заглянул на первый конвент настольных игр «Ролевик».

    Семен посмотрел, во что играют посетители (от D&D до Pathfinder) и немного пообщался с ними.

    По словам ведущего, туда можно заглянуть, даже если никогда прежде не играли в настолки — опытный мастер всему научит!

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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