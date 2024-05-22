Видео: репортаж с конвента настольных игр «Ролевик»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заглянул на первый конвент настольных игр «Ролевик».

Семен посмотрел, во что играют посетители (от D&D до Pathfinder) и немного пообщался с ними.

По словам ведущего, туда можно заглянуть, даже если никогда прежде не играли в настолки — опытный мастер всему научит!