Видео: репортаж с конвента настольных игр «Ролевик»

Наши друзья из Hobby World опубликовали новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев заглянул на первый конвент настольных игр «Ролевик».
Семен посмотрел, во что играют посетители (от D&D до Pathfinder) и немного пообщался с ними.
По словам ведущего, туда можно заглянуть, даже если никогда прежде не играли в настолки — опытный мастер всему научит!
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Редактор
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