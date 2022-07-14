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    Новости

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор

    14 июля 2022
    14.07.2022
    17
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    EW поделился новой подборкой фотографией со съёмок сериала по «Властелину колец» от Amazon Prime Video. На этот раз она посвящена Нуменору — величайшему королевству людей.

    На кадрах можно различить наследную принцессу Нуменора  по имени Тар-Мириэль, её советника и полководца Ар-Фаразона, Элендиля и его сына Исильдура, которого мы помним по флэшбекам в трилогии Джексона.

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 1
    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 2

    Синтия Аддай-Робинсон в роли наследной принцессы Нуменора Тар-Мириэль

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 3

    Максим Болди в роли молодого Исилдура

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 4

    Галадриэль (Морфидд Кларк) и Элендиль (Ллойд Оуэн)

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 5

    Тристан Гравелль в роли советника и полководца Ар-Фаразона, который вынашивал замысел против наследницы

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 6

    Тар-Мириель с нуменорским отрядом, куда входит и молодой Исильдур

    «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор 7 «Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор

    Премьера сериала намечена на 2 сентября.

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