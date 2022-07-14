«Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор

EW поделился новой подборкой фотографией со съёмок сериала по «Властелину колец» от Amazon Prime Video. На этот раз она посвящена Нуменору — величайшему королевству людей.

На кадрах можно различить наследную принцессу Нуменора по имени Тар-Мириэль, её советника и полководца Ар-Фаразона, Элендиля и его сына Исильдура, которого мы помним по флэшбекам в трилогии Джексона.

Премьера сериала намечена на 2 сентября.