«Властелин колец: Кольца власти» показывают Нуменор

EW поделился новой подборкой фотографией со съёмок сериала по «Властелину колец» от Amazon Prime Video. На этот раз она посвящена Нуменору — величайшему королевству людей.
На кадрах можно различить наследную принцессу Нуменора по имени Тар-Мириэль, её советника и полководца Ар-Фаразона, Элендиля и его сына Исильдура, которого мы помним по флэшбекам в трилогии Джексона.
Премьера сериала намечена на 2 сентября.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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