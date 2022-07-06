Пользователи Amazon Prime Video опубликовали на YouTube доступный только подписчикам второй тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти» — и в нём много новых кадров с персонажами.
Тизер посвящён падению некого метеорита. Если пересмотреть первый тизер, то на 0:46 можно разглядеть мужчину, который вылезает из огня. Он протягивает руку героине-хоббиту. Очень похоже, что это загадочный обитатель рухнувшего метеорита.
По всей видимости, полноценный трейлер выйдет 14 июля.
Возвращение в Средиземье запланировано на 2 сентября.
Читайте также
Сериал «Властелин колец: Кольца власти». Что это будет?
Денис Старостин | 11.02.2022
Пришло время окунуться в Средиземье: что же нам известно об одном из самых дорогих сериалов в истории.
Сериал «Властелин колец»: ответы на вопросы из первых рук
Павел Тютюнник | 16.02.2022
О компьютерной графике, правах на книги и главных персонажах.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Гарри. НачалоСлучай, произошедший на пути из дома Дурслей.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.