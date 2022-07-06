Пользователи Amazon Prime Video опубликовали на YouTube доступный только подписчикам второй тизер сериала «Властелин колец: Кольца власти» — и в нём много новых кадров с персонажами.

Тизер посвящён падению некого метеорита. Если пересмотреть первый тизер, то на 0:46 можно разглядеть мужчину, который вылезает из огня. Он протягивает руку героине-хоббиту. Очень похоже, что это загадочный обитатель рухнувшего метеорита.

По всей видимости, полноценный трейлер выйдет 14 июля.

Возвращение в Средиземье запланировано на 2 сентября.