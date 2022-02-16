Сериал «Властелин колец»: ответы на вопросы из первых рук

Издание Vanity Fair расспросило Патрика МакКея и Джона Д. Пэйна, шоураннеров грядущего проекта, о самых волнующих фанатов вещах, а мы рассказываем о самом важном из интервью

На вопрос, будет ли сериал похож на фильмы Питера Джексона, создатели ответили, что их цель была в том, чтобы проект выглядел «ново, но при этом знакомо». МакКей и Пэйн подтвердили, что события их сериала не разворачиваются в мире картин Джексона, но они не хотят идти вразрез с тем, как эта вселенная была уже представлена на экранах. Актёры, играющие Галадриэль и Элронда, опираются на работы Кейт Бланшетт и Хьюго Уивинга. Немаловажный момент — для работы над костюмами и концептами вернулись Кейт Хоули и Джон Хау соответственно. Кроме того, МакКей и Пэйн хотели провести встречу и с самим Джексоном, но этому помешала пандемия.

Шоураннеры признаются, что их источники вдохновения — и мультфильм по «Хоббиту» 1977-го, и рисунки Джона Хау, и музыка Led Zeppelin (как известно, рокеры были большими поклонниками творчества Толкина, а в их песнях не составит труда найти аллюзии на Средиземье).

Авторы сериала стремятся не злоупотреблять CGI и активно используют практические эффекты. А многих монстров, например орков, будут играть актёры в костюмах. Создатели утверждают, что зрителям регулярно придётся гадать, что на экране — практические эффекты или компьютерная графика. Но, несмотря на обилие эпических локаций и фантастических монстров, координатор по визуальным эффектам признавался, что самой сложной сценой оказалась та, где эльф и гном просто идут по коридору и разговаривают. Всё дело в необходимости снимать каждый кадр дважды, в точности повторяя каждое движение, чтобы потом объединить кадры и создать иллюзию разницы в росте персонажей.

Один из самых волнующих для фанатов вопросов — вопрос прав на произведения. Пэйн и МакКей говорят, что права распространяются только на трилогию «Властелин колец», приложения к ней и «Хоббита». Шоураннеры успокаивают фанатов тем, что в этих книгах есть всё необходимое, чтобы рассказать полноценную историю про Вторую Эпоху. Правда, у тех, кто следит за сериалом, эта информация может вызвать недоумение, ведь чуть раньше стало известно, что первые два эпизода будут предысторией, которая разворачивается в Первую Эпоху. При этом в 2019-м исследователь Толкина рассказал, что у Amazon есть права только на Вторую Эпоху.

В то время как права на «Сильмариллион», «Неоконченные сказания» и «Историю Средиземья» по-прежнему принадлежат Tolkien Estate, авторы сериала связывались с ведущими исследователями творчества Толкина и его наследниками, чтобы удостовериться, что правильно интерпретировали доступные им источники. Также они брали материал из «Песни об Эарендиле» и «Падения Гил-Галада»

Журналист Vanity Fair, которому показали материал из первых трёх эпизодов, обнаружил в сериале смесь языка Толкина и библейского текста. МакКей и Пэйн объясняют это своим религиозным бэкграундом. Ещё они многое почерпнули из Шекспира, еврейской поэзии, параллелизма и хаизма. Это вылилось в то, что каждый тип персонажей будет отличаться от других говором. Например, гномы будут говорить с ирландским акцентом, а эльфы — возвышенными британскими фразами. К тому же некоторые персонажи будут изъясняться ямбом, другие — хореем, кто-то — дактилем.

Рассказывая о героях, МакКей и Пэйн отмечают, что первый сезон будет в первую очередь про знакомство с героями. Так, например, Элронд в сериале — молодой многообещающий деятель политической сцены высших эльфов в дни их славы. Он стремится восстановить утраченный союз гномов и эльфов. Но по мере развития истории мы будем наблюдать, как Элронд постепенно утрачивает свой оптимистический взгляд на мир. Безусловно, одна из ключевых для создателей сюжетных линий — это возвышение Саурона. Пока неизвестно, кто его воплотит и как он будет выглядеть, но его будут искать по всему континенту Галадриэль (которая здесь предстанет молодой вспыльчивой воительницей, чей меч сломан из-за того, как много орков она убила) и Хэлбранд (новый герой, встреченный ей).

Говоря о географии, Пэйн обещает, что одной из важнейших сюжетных линий станет взлёт и падение Нуменора. Именно здесь найдётся место дворцовым интригам в духе «Игры престолов» (да, без этого словосочетания тут не могло обойтись), а Исилдура, которого мы здесь впервые встретим, создатели сравнивают с Майклом Корлеоне.

Авторы не стали отрицать, что падающим с неба человеком из трейлера может оказаться Гэндальф, Саруман или Радагаст, но, по их словам, не только маги могут обладать подобными способностями.

Пэйн и МакКей понимают, что фанаты всегда будут обеспокоены любой адаптацией их любимой вселенной. Но, вспоминая о том, что Толкин мечтал создать полноценную мифологию, над которой в дальнейшем будет работать и кто-то другой, Пэйн и МакКей осознают весь груз ответственности за развитие мира Средиземья, ведь к нему уже успело приложить свою руку множество талантливых авторов.

«Властелин колец: Кольца власти» стартует на Amazon Prime Video 2 сентября.