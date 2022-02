Сериал «Властелин колец: Кольца власти». Что это будет?

13 ноября 2017-го платформа Amazon Prime Video взялась за «собственную “Игру престолов”» — объявила о подготовке к съёмкам сериала на основе «Властелина колец». Права на адаптацию были куплены, по разным подсчётам, за 200–250 миллионов долларов. Ходили слухи (документально не подтверждённые, но скорее всего, так и было), что в переговорах участвовал сам Джефф Безос, основатель Amazon.

За эти деньги Amazon Prime купила лишь возможность приступить к разработке проекта, бюджет которого заявлен в районе 100–150 миллионов долларов за сезон. Учитывая, что платформа обязалась выпустить «несколько» сезонов, в итоге нас, скорее всего, ждёт самый дорогой сериал в истории — стоимостью около 1 миллиарда долларов. Сколько в действительности стоила разработка первого сезона, точно не известно, но агентство Reuters сообщало, что правительство Новой Зеландии (где в том числе проходят съёмки сериала) выделило Amazon дополнительную субсидию в размере 116 миллионов долларов на съёмки, а всего к 2021 году уже было потрачено более 465 миллионов долларов. Конечно, эта сумма ушла не только на съёмки первого сезона, но и на создание инфраструктуры и декораций для всех последующих.

Удивительно, как время всё меняет. Ещё 25 лет назад Питер Джексон умолял студии запустить фильм (один!) в этой вселенной. А сейчас права на «Властелин колец» — одни из самых дорогих в мире, за их покупку боролись ведущие стриминги.

Ещё в 2017 году, в первом пресс-релизе, создатели шоу сообщили, что сериал не будет экранизацией ни «Сильмариллиона», ни самого «Властелина колец». Он должен рассказать «новые истории, случившиеся до событий “Братства кольца”».

А что же Питер Джексон? В начале 2018 года прошёл слух, что он «помогает» Amazon собрать творческую команду — всё-таки он хорошо знаком с киноиндустрией Новой Зеландии (а снимать сериал решили именно там) и способен оценить потенциал творцов будущего вселенной. Но в конце года Джексон открестился от сериала: он и его партнёры-продюсеры собирались читать сценарии и давать советы сценаристам, но в остальном участвовать не будут.

Подготовка к съёмкам первого сезона стартовала в 2019 году — изначально предполагалось, что снимут 20 эпизодов. Так и считалось до января 2022, когда был заявлен стартовый сезон из 8 эпизодов. Тогда же вышел первый официальный тизер, показавший нам окончательное название: «Властелин колец: Кольца власти».

В 2018 году было объявлено, что съёмки пройдут в Новой Зеландии. В качестве основного места выбрали город Окленд. Веллингтон же, где снимался «Властелин колец», оказался недоступен, потому что студии города в это время были заняты съёмками продолжений «Аватара».

Съёмки первого сезона начались в феврале 2020 года и почти сразу оказались под угрозой остановки из-за эпидемии COVID-19. Хотя съёмочная группа сериала получила беспрецедентную возможность въезжать в страну, несмотря на закрытые границы, процесс всё-таки отложили до осени. Официально же производство первого сезона завершилось в августе 2021 года. Около трети съёмок прошло в Новой Зеландии.

Через неделю после окончания съёмок в Amazon объявили о переносе производства сериала в Великобританию. Начиная со второго сезона, сериал будет сниматься там по соображениям исключительно экономическим — студию не устроила стоимость работ в Новой Зеландии. Съёмки стартовали в начале 2022 года и теперь идут одновременно с постпродакшеном первого сезона — он должен завершиться в июне. Тогда же, скорее всего, мы увидим и первый полноценный трейлер.

