Сериал «Властелин колец: Кольца власти». Что это будет?

Премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти» состоится на Prime Video 2 сентября 2022 года, всего через семь месяцев. Официальных подробностей становится всё больше, но основной сюжет держится в секрете. Поэтому пришло время окунуться в Средиземье, чтобы составить максимально полное на сегодняшний день представление: что же нам известно об одном из самых дорогих сериалов в истории.

С чего всё начиналось

13 ноября 2017-го платформа Amazon Prime Video взялась за «собственную “Игру престолов”» — объявила о подготовке к съёмкам сериала на основе «Властелина колец». Права на адаптацию были куплены, по разным подсчётам, за 200–250 миллионов долларов. Ходили слухи (документально не подтверждённые, но скорее всего, так и было), что в переговорах участвовал сам Джефф Безос, основатель Amazon.

За эти деньги Amazon Prime купила лишь возможность приступить к разработке проекта, бюджет которого заявлен в районе 100–150 миллионов долларов за сезон. Учитывая, что платформа обязалась выпустить «несколько» сезонов, в итоге нас, скорее всего, ждёт самый дорогой сериал в истории — стоимостью около 1 миллиарда долларов. Сколько в действительности стоила разработка первого сезона, точно не известно, но агентство Reuters сообщало, что правительство Новой Зеландии (где в том числе проходят съёмки сериала) выделило Amazon дополнительную субсидию в размере 116 миллионов долларов на съёмки, а всего к 2021 году уже было потрачено более 465 миллионов долларов. Конечно, эта сумма ушла не только на съёмки первого сезона, но и на создание инфраструктуры и декораций для всех последующих.

Удивительно, как время всё меняет. Ещё 25 лет назад Питер Джексон умолял студии запустить фильм (один!) в этой вселенной. А сейчас права на «Властелин колец» — одни из самых дорогих в мире, за их покупку боролись ведущие стриминги.

Ещё в 2017 году, в первом пресс-релизе, создатели шоу сообщили, что сериал не будет экранизацией ни «Сильмариллиона», ни самого «Властелина колец». Он должен рассказать «новые истории, случившиеся до событий “Братства кольца”».

А что же Питер Джексон? В начале 2018 года прошёл слух, что он «помогает» Amazon собрать творческую команду — всё-таки он хорошо знаком с киноиндустрией Новой Зеландии (а снимать сериал решили именно там) и способен оценить потенциал творцов будущего вселенной. Но в конце года Джексон открестился от сериала: он и его партнёры-продюсеры собирались читать сценарии и давать советы сценаристам, но в остальном участвовать не будут.

Подготовка к съёмкам первого сезона стартовала в 2019 году — изначально предполагалось, что снимут 20 эпизодов. Так и считалось до января 2022, когда был заявлен стартовый сезон из 8 эпизодов. Тогда же вышел первый официальный тизер, показавший нам окончательное название: «Властелин колец: Кольца власти».

Где проходят съёмки?

В 2018 году было объявлено, что съёмки пройдут в Новой Зеландии. В качестве основного места выбрали город Окленд. Веллингтон же, где снимался «Властелин колец», оказался недоступен, потому что студии города в это время были заняты съёмками продолжений «Аватара».

Съёмки первого сезона начались в феврале 2020 года и почти сразу оказались под угрозой остановки из-за эпидемии COVID-19. Хотя съёмочная группа сериала получила беспрецедентную возможность въезжать в страну, несмотря на закрытые границы, процесс всё-таки отложили до осени. Официально же производство первого сезона завершилось в августе 2021 года. Около трети съёмок прошло в Новой Зеландии.

Через неделю после окончания съёмок в Amazon объявили о переносе производства сериала в Великобританию. Начиная со второго сезона, сериал будет сниматься там по соображениям исключительно экономическим — студию не устроила стоимость работ в Новой Зеландии. Съёмки стартовали в начале 2022 года и теперь идут одновременно с постпродакшеном первого сезона — он должен завершиться в июне. Тогда же, скорее всего, мы увидим и первый полноценный трейлер.

Кто снимает?

Meet our Fellowship. pic.twitter.com/Npouu6ZlRt — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) July 27, 2019

Учитывая объём предстоящей работы, логично было предполагать, что Amazon соберёт команду опытных и любящих Средиземье творцов, которые смогут потянуть шоу такого масштаба. Создателей, чьи имена стали известны, не назовёшь звёздами, но опыта у них куда больше, чем, скажем, у создателей сериала «Колесо времени». В июле 2018 года Amazon наняла сценаристов Джей Ди Пейна и Патрика Маккея — они стали шоураннерами и продюсерами.

Что о них известно? Пейн и Маккей писали сценарии вместе почти 25 лет. Они успели поработать над более чем 20 проектами, включая «Стартрек: Бесконечность», «Круиз по джунглям» и оригинальный сценарий «Побега», попавший в Чёрный список лучших неснятых сценариев 2017 года.

Ещё они написали сценарий «Голиаф», фильм по которому в 2018 году собирался ставить Скотт Дерриксон («Доктор Стрэндж»). Это пересказ мифа о Давиде и Голиафе в современном переложении, который должен был стать смесью «Идентификации Борна» и «300 спартанцев». Проект до сих пор в производстве, как и многое, за что брался Дерриксон, например экранизация «Гипериона».

В середине февраля 2019 года в Санта-Монике начала работу сценарная комната. Меры безопасности в ней впечатляли: все окна в комнате были заклеены скотчем от папарацци, а охрана на входе проверяла у входящих отпечатки пальцев. Помимо Пейна и Маккея, сценаристами сериала стали Дженнифер Хатчисон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу», «Штамм»), Хелен Шан («Ганнибал», «13 причин почему»), Джейсон Кехилл («Скорая помощь», «Сопрано», «Грань»), Джастин Добл («Очень странные дела», «Почти человек») и Стефани Фольсом («Звёздные войны: Сопротивление», «История игрушек 4»). В мае 2019 к ним добавился Брайан Когман, сценарист «Игры престолов». Он покинул команду после окончания работы над первым сезоном.

В июле 2019 года к команде присоединился режиссёр Хуан Антонио Байона («Приют», «Голос монстра», «Мир юрского периода 2»). Он поставил первые два эпизода. Помимо него, первый сезон снимали опытный режиссёр сериалов Шарлотта Брандстром, работавшая над десятками проектов («Ведьмак», «Чужестранка», «Человек в высоком замке» и др.), и Уэйн Йип, режиссёр эпизодов «Детективного агентства Дирка Джентли», «Отбросов», «Утопии» и др.).

Команду сериала пополнила художник по костюмам Кейт Хоули, которая работала над «Хоббитом» и много лет создавала образы для фильмов Гильермо дель Торо. С выходом в начале февраля постеров персонажей будущего сериала стало возможным оценить работу её команды — и пока что получившееся действительно впечатляет, по крайней мере, количеством деталей и отсылок.

Художником-постановщиком стал ветеран индустрии Рик Хайнрихс, отмеченный премией «Оскар» за декорации к «Сонной лощине», а также работавший над фильмами «Бэтмен возвращается», «Пираты Карибского моря» и «Звёздные войны».

Иллюстратором и концепт-художником стала культовая среди поклонников Толкина фигура — Джон Хау, вместе с Аланом Ли работавший над фильмами по «Властелину колец» и «Хоббиту», а также над «Хрониками Нарнии». Именно Хау создал карту Средиземья для Amazon, которая стала первым промоматериалом по миру грядущего сериала.

В интервью порталу narniafans.com в 2019 году Хау рассказал о работе над картой и о помощи фанатов Толкина. По словам художника, хотя топонимы на карте написаны на разных языках, в том числе на эльфийском и гномьем, сам он их не изучал:

«Когда вы работаете над чем-то вроде “Властелина колец”, вы попадаете в компанию людей, которые одержимо посвящают всё своё свободное время изучению языков в Средиземье и вообще любому предмету в Средиземье. Они настоящие эксперты, поэтому многие вещи вам и не нужно знать — вы просто спрашиваете их и получаете подробнейший ответ».

Над картой для Amazon Джон Хау работал вместе с Томом Шиппи, исследователем Толкина, читающим по-скандинавски и по-исландски. Шиппи был консультантом создателей сериала до 2020 года, пока его не уволили за разглашение информации в интервью немецкому изданию. Он лично знал Толкина: встретил его в Оксфорде, когда сам был студентом — и даже вёл переписку с ним. Шиппи писал книги в соавторстве с Гарри Гаррисоном, но среди фанатов Толкина стал известен благодаря книге «Дорога в Средиземье» — по оценкам критиков, эталонному научному труду о творчестве писателя.

«Том усердно работал над исследованием всех элементов, что нам нужно было интегрировать в карту, потому что сам Толкин не оставил карт времён Второй Эпохи. У нас есть карта Нуменора и Средиземья в Третью Эпоху, но оно там совсем не такое, каким было эпохой ранее. Мы потратили много времени, пытаясь выяснить, где были мосты и дороги, какими они были, как назывались на каждом языке, — и сделали две ошибки. Карта была опубликована на Amazon, в Twitter, в Instagram, и буквально через 20 минут кто-то написал в “Харпер Коллинз” (издательство, выпускающее книги по вселенной “ВК”), что на карте есть ошибки. Карта размером примерно метр — и кое-где мы промахнулись с расстоянием примерно на сантиметр между двух объектов. И кто-то сразу же это заметил».

В сентябре 2021 года СМИ облетела новость, что сам великий композитор Говард Шор ведёт переговоры с Amazon о создании саундтрека к сериалу. Пока это официально не подтверждено и не опровергнуто. Другой инсайдерский слух гласит, что музыку к сериалу напишет Беар Макрири, известный по работе над сериалами «Звёздный крейсер “Галактика”», «Агенты Щ.И.Т.», «Чужестранка» и «Ходячие мертвецы».

Кто играет?

Большинство ролей, которые исполнили почти четыре десятка актёров, держатся в секрете едва ли не большем, чем сам сюжет. Информацию все эти годы выдавали строго дозированно, и лишь на днях благодаря материалу Vanity Fair и эксклюзивной фотосессии мы увидели некоторых актёров в образах.

Одну из главных ролей — самого Элронда, проницательного молодого эльфийского архитектора и политика, сыграет британский актёр Роберт Арамайо, он же молодой Нед Старк из шестого и седьмого сезонов «Игры престолов» и актёр из недавнего фильма «King’s Man: Начало». Арамайо заменил Уилла Поултера, который изначально должен был исполнять эту роль.

Юную версию Галадриэль сыграет шведская актриса Морвет Кларк. В материале Vanity Fair её описывают как ещё далёкую от той мудрой, неземной эльфийской королевы, которую сыграла Кейт Бланшетт во «Властелине колец». В сериале Галадриэль будет на тысячи лет моложе, в равной степени злая и дерзкая, умная и уверенная в том, что зло ближе, чем кто-либо думает. Мы увидим, как она будет бороться за выживание на плоту в охваченном бурей Белегаэре — ​​исполинском океане, отделяющем от Средиземья неведомые Новые Земли.

Вместе с Галадриэль окажется смертный, потерпевший кораблекрушение, — Халбранд (в исполнении Чарли Викерза). Это новый персонаж, придуманный для сериала. Одна из сюжетных линий в самом начале будет посвящена Галадриэль, желающей отомстить Саурону за гибель её брата Финрода.

Джозеф Моул («Игра престолов»), по версии Variety, сыграет некого злодея по имени Орен, по другой версии — Адар (имена, скорее всего, временные). А Саймон Мерреллс («Спартак: Кровь и песок», «Шёлк») сыграет нового персонажа по имени Тревин.

Наиболее известным и титулованным актёром можно назвать шотландца Питера Муллана («Меня зовут Джо», «Что знает Оливия», «Мир Дикого Запада», «Озарк»).

Темнокожий актёр Ленни Генри в интервью радио BBC рассказал, что играет представителя харфутов, одного из трёх племён первых полуросликов, которые появились в Средиземье. Согласно порталу Tolkien Gateway, харфуты — это хоббиты «ниже и меньше других пород, с более смуглой кожей, без бород и без обуви; у них были ловкие ноги и ловкие руки. Им нравились высокогорья и склоны холмов, и они жили в норах, которые называли “смиалами” (smial)». Вот что сам Генри рассказал BBC о своей роли: «Мы хоббиты, но мы называемся харфутами, мы мультикультурны, мы племя, а не раса, поэтому среди нас есть темнокожие, азиаты и даже маори».

То есть хоббитов всё-таки возьмут во Вторую Эпоху? Пока на этот вопрос сложно ответить. В материале Vanity Fair шоураннер сериала Маккей отмечает: «Одна из очень конкретных вещей, о которых говорится в текстах, заключается в том, что хоббиты никогда не делали ничего примечательного до Третьей Эпохи. Но какое же Средиземье без хоббитов?»

Достоверно пока известно как минимум о двух харфутах, предках хоббитов, в исполнении Меган Ричардс и Маркеллы Кавены (по версии The Hollywood Reporter, её персонажа зовут Тайра), которые в одной из сюжетных линий столкнутся с загадочным человеком, чьё происхождение обещает стать одной из самых главных тайн шоу.

В Deadline предположили, что Ллойд Оуэн («Монарх долины») изображает кого-то по имени Лода. В феврале сообщество Fellowship of Fans сообщило слух от инсайдеров о том, что Оуэн сыграет Элендиля, одного из создателей Последнего союза эльфов и людей и отца Исильдура.

Что касается персонажа Кипа Чэпмена, то фан-аккаунт Fellowship of Fans в Twitter утверждает, что актёр играет кого-то по имени Селин. Ещё один их инсайд — Эма Хорват сыграет сестру Исильдура (героиню, придуманную сценаристами, а не Толкином), а Бенджамин Уокер — Гиль-галада, верховного короля эльфов.

3 февраля Amazon Prime обнародовал 23 персонажных постера (кстати, в США дату принято записывать в формате месяц/день, поэтому 3 февраля складывается в «2/3»), на которых угадываются эльфы, гномы, люди и, вероятно, хоббиты — причём как светлокожие, так и темнокожие. С конкретными персонажами сложнее — можно только верить слухам и предполагать, кто изображен на постерах.

Разумеется, это сделано ради активизации фэндома — и она создателям сериала явно удалась. Количество теорий и догадок будет только расти. Через пару дней Twitter-аккаунт сообщества Fellowship of Fans выложил эксклюзивную информацию о том, кто изображён на постерах сериала. Не у всего пока есть официальное подтверждение, но Fellowship of Fans в прошлом давали достаточно правдивые инсайды из производства, так что их разбор как минимум интересен. Итак:

Сюжет

В 2019 году создатели сериала поиграли с ожиданиями фанатов и устроили анонс места действия в несколько этапов. Они опубликовали на сайте карту, где был изображён ряд географических объектов, характерных для Третьей Эпохи, в том числе вырубленная дровосеками Восточная бухта в Лихолесье, квадратное углубление рядом с буквами «И» и «Н» в слове «Рованион».

Однако в следующем обновлении карты появился остров Нуменор, характерный именно для Второй Эпохи, и исчезли топонимы Минас Анор и Минас Итиль из Гондора. После обновления официальный аккаунт «Властелина колец» в Twitter положил конец всем спекуляциям одним простым предложением: «Добро пожаловать во Вторую Эпоху».

Специалист по Толкину Том Шиппи пояснил, что сценаристам сериала не разрешили противоречить тому, что Толкин написал о Второй Эпохе. В этом январе шоураннеры Ди Пейн и Маккей внесли немного больше ясности в том, чего ожидать от сюжета и при чём тут «Кольца власти»:

«Сериал объединит в себе все главные истории Второй Эпохи Средиземья: ковка колец, восхождение Саурона, эпическая история Нуменора и Последний союз эльфов и людей».

Часть сериала, несомненно, будет посвящена Нуменору. Чтобы понять значение этого острова, нужно вернуться к концу Первой Эпохи и падению Моргота. Финальное столкновение с главным злодеем Средиземья потребовало объединения сил эльфов, людей и Валар (ангелоподобные существа, управляющие миром от имени его творца, Эру Илуватара). Моргот ослабел за тысячи лет затяжного конфликта между эльфами и людьми, которые осмелились ему противостоять, и в конце концов был навеки изгнан в Пустоту. Так началась Вторая Эпоха.

Валар благосклонно отнеслись к людям, которые помогали им в конфликте, и подняли для них со дна моря остров Эленна (расположенный на полпути между Средиземьем и Аманом — родным континентом Валар на Дальнем Западе), а также одарили втрое большим, чем у обычных людей, сроком жизни. На острове поселились люди, которые стали известны как дунэдайн (т. е. люди Запада) и создали государство Нуменор. Они были превосходными исследователями, мореплавателями и воинами, поначалу дружили с эльфами Средиземья, предводителем которых был король Гиль-галад, и успешно сражались против Саурона.

Сам Саурон в сериале (по крайней мере, в первых сезонах) предстанет в человеческой форме. Во Второй Эпохе он начинает постепенно занимать место своего бывшего хозяина Мелькора. Искусный в лести и обмане, Саурон манипулирует эльфами в образе Аннатара и просит мастера-ювелира по имени Келебримбор выковать для них Кольца власти — символы их «величия».

Слишком поздно Келебримбор обнаруживает истинную природу Аннатара-Саурона и узнает ещё об одном кольце, выкованном лично Сауроном (который вложил туда большую часть своего могущества) и способном поработить владельцев остальных Колец Власти. В начале сериала только Галадриэль будет видеть смутную угрозу, нависшую над Средиземьем. Первый эпизод, в котором она сыграет одну из главных ролей, получит название «Тень прошлого».

Кульминацией правления нуменорцев стало восхождение короля по имени Ар-Фаразон. Саурон убедил Ар-Фаразона выступить против Валар и вторгнуться в Аман, где нуменорцы могли бы обрести бессмертие, которого так жаждали. Это повлекло за собой один из немногих случаев, когда творец вселенной Эру Илуватар напрямую вмешался в дела смертных. Илуватар уничтожил Нуменор, изменил облик Средиземья и превратил Арду из плоского мира в шар. Это навечно отрезало Бессмертные Земли от остального мира, лишив людей шанса на бессмертие.

Саурон поселяется в Мордоре. К счастью, не все люди были уничтожены вместе с Нуменором. Группа нуменорцев под названием Верные во главе с королем Элендилем (дальним предком Арагорна) возвращается в Средиземье и создаёт королевства Гондор и Арнор. Вместе со своими сыновьями Исильдуром и Анарионом, а также эльфийскими королями Гиль-галадом и Элрондом Элендиль формирует Последний союз эльфов и людей против Саурона.

Это противостояние завершит историю, подведя нас непосредственно к событиям, показанным в прологе «Властелина колец».