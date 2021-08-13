Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что съемки второго сезона «Властелина колец» развернутся в Великобритании вместо Новой Зеландии.
Это серьезное решение, поскольку Amazon вложила много денег в постройку декораций на территории Новой Зеландии.
Инсайдеры отмечают, что одним из ключевых факторов «переезда» стала высокая стоимость производства, в Великобритании съемки будут дешевле, так как компания уже снимает там другие проекты.
А, по данным Deadline, на решение также повлияли очень строгие ограничения в Новой Зеландии на фоне пандемии коронавируса.
У производства в Великобритании есть и другие плюсы: так Amazon сможет снимать некоторые эпизоды сериала в других европейских странах.
Премьера «Властелина колец» состоится 2 сентября 2022 года.
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