    3
    Новости

    Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

    13 августа 2021
    13.08.2021
    351
    0 минут на чтение
    Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

    Сразу несколько СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что съемки второго сезона «Властелина колец» развернутся в Великобритании вместо Новой Зеландии.

    Это серьезное решение, поскольку Amazon вложила много денег в постройку декораций на территории Новой Зеландии.

    Инсайдеры отмечают, что одним из ключевых факторов «переезда» стала высокая стоимость производства, в Великобритании съемки будут дешевле, так как компания уже снимает там другие проекты.

    А, по данным Deadline, на решение также повлияли очень строгие ограничения в Новой Зеландии на фоне пандемии коронавируса.

    У производства в Великобритании есть и другие плюсы: так Amazon сможет снимать некоторые эпизоды сериала в других европейских странах.

    Премьера «Властелина колец» состоится 2 сентября 2022 года.

    Читайте также

    «Властелин колец» от Amazon выйдет в сентябре 2022 года 1

    «Властелин колец» от Amazon выйдет в сентябре 2022 года

     Дмитрий Кинский |  02.08.2021

    Есть первый кадр!

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой». 1
    0
    6887
    «Я снимаю кино для ребёнка в каждом из нас». Блиц-интервью с создателями фильма «Главный герой».

    Райан Рейнольдс рассказывает о силе эмоций, Джоди Комер — о самовыражении, а режиссёр Шон Леви — о внутреннем ребёнке. 

    Почему Vita Nostra — самая известная и спорная книга Дяченко? И чего ждать от продолжения? 6
    0
    58985
    Читаем книгу: Марина и Сергей Дяченко «Vita Nostra: Работа над ошибками»

    Самое начало романа показывает нам совсем другую Александру Самохину — спустя почти пятнадцать лет после событий первой книги.

    «Главный герой» глазами геймера. Самый правильный фильм об играх? 3
    0
    72595
    «Главный герой» глазами геймера. Самый правильный фильм об играх?

    Тот редкий случай, когда ленте удаётся усидеть сразу на трёх стульях.

    Майкл Витвер, Джон Питерсон «Dungeons & Dragons. Art & Arcana: Визуальная история игры»: взлеты и падения знаменитого игрового сеттинга 3
    0
    126149
    «Dungeons & Dragons. Art & Arcana: Визуальная история игры»: взлёты и падения знаменитой ролевой игры

    Артбук-справочник для фанатов Dungeons & Dragons.

    Превью Tales of Arise. Красиво в трейлерах, скучно на практике 1
    0
    133235
    Превью Tales of Arise: уже виден масштаб трагедии

    Меч в сиськах — как тебе такое, король Артур?

    Какие фильмы смотреть онлайн в августе 2021? Финал «Евангелиона», начало «Ведьмака» 5
    0
    183753
    Какие фильмы смотреть онлайн в августе 2021? Финал «Евангелиона», предыстория «Ведьмака»

    Ведьмак Весемир вспоминает молодость, чебурашка едет в Майами, а Синдзи в последний раз лезет в грёбаного робота.

    «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда 1
    0
    188812
    Сериал «Новый вишневый вкус»: мистика о грязных тайнах Голливуда

    Тут много психоделии, секса, насилия, некромантии… и котят. Котята особенно страшные.

    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?
    0
    258826
    «Отряд самоубийц: Миссия навылет»: а нельзя было сразу сделать так?

    Что получится, если режиссёру «Стражей галактики» доверить снимать перезапуск «Отряда самоубийц», ни в чём его не ограничивая?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить