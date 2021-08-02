«Властелин колец» от Amazon выйдет в сентябре 2022 года

Amazon неожиданно объявил точную дату выхода сериала по «Властелину колец» — 2 сентября 2022 года.
Вместе с этим стриминговый сервис показал первый кадр, на которых можно увидеть два Великих древа.
Источники IGN отметили, что кадр взяли из первого эпизода, однако неизвестно, кто этот персонаж и где он находится.
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Дмитрий Кинский | 21.07.2021
И другие подробности о сериале.
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