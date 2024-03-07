Вышел новый трейлер сериала по Fallout

Amazon Prime Video поделился новым трейлером сериала по мотивам игровой серии Fallout.
Шоураннерами проекта выступают Джонатан Нолан и Лиза Джой, которые вместе работали над «Миром Дикого Запада» от HBO.
Главные роли в сериале исполнили Уолтон Гоггинс, Элла Пернелл, Кайл Маклахлен, Кселия Мендес-Джонс и Эрон Мотен.
Премьера состоится 11 апреля 2024 года.
Трейлер
Постер
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