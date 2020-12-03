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    Новости

    Вышел новый трейлер The Last of Us: Part II! Подождите, что?

    3 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    03.12.2020
    751
    0 минут на чтение
    Вышел новый трейлер The Last of Us: Part II

    Naughty Dog неожиданно выпустила новый трейлер The Last of Us: Part II, сфокусированный на истории Эбби.

    Если вы чудом умудрились не словить спойлеры к игре, то будьте осторожны: в ролике фактически раскрывается один из главных сюжетных поворотов.

    С чего вдруг сиквел получил новый трейлер, непонятно. Возможно, это связано с обновлением для PS5 или потенциальным анонсом DLC про Эбби.

    Также некоторые предположили, что таким образом Sony хочет вновь привлечь внимание к игре, так как она могла не добрать по продажам.

    The Last of Us: Part II вышла 19 ноября на PS4. Критики очень высоко оценили игру (на Metacritic у нее 93 балла), а остальные — сильно разочаровались.

    Напомним, прежде HBO дал «зеленый свет» сериалу по мотивам The Last of Us, которым занимаются автор «Чернобыля» Крэйг Мазин и Нил Дракманн.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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