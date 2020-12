Вышел новый трейлер The Last of Us: Part II! Подождите, что?

Naughty Dog неожиданно выпустила новый трейлер The Last of Us: Part II, сфокусированный на истории Эбби.

Если вы чудом умудрились не словить спойлеры к игре, то будьте осторожны: в ролике фактически раскрывается один из главных сюжетных поворотов.

С чего вдруг сиквел получил новый трейлер, непонятно. Возможно, это связано с обновлением для PS5 или потенциальным анонсом DLC про Эбби.

Также некоторые предположили, что таким образом Sony хочет вновь привлечь внимание к игре, так как она могла не добрать по продажам.

The Last of Us: Part II вышла 19 ноября на PS4. Критики очень высоко оценили игру (на Metacritic у нее 93 балла), а остальные — сильно разочаровались.

Напомним, прежде HBO дал «зеленый свет» сериалу по мотивам The Last of Us, которым занимаются автор «Чернобыля» Крэйг Мазин и Нил Дракманн.