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    Новости

    Сериал по The Last of Us обойдется без пилота. HBO заказал сразу целый сезон!

    22 ноября 2020
    Дмитрий Кинский
    22.11.2020
    532
    0 минут на чтение
    Сериал по The Last of Us обойдется без пилота. HBO заказал сразу целый сезон!

    HBO дал «зеленый свет» сериалу по мотивам The Last of Us. Когда в марте состоялся анонс, еще не было гарантий, что шоу доберется до экранов.

    Теперь авторы обойдутся без пилотного эпизода и займутся съемками сразу целого сезона.

    Шоураннером выступит Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.

    Также на днях Дракманн намекнул в твиттере, что сериал уже обзавелся актерским составом. В комментариях многие отметили, что на роль Джоэла идеально подходит Николай Костер-Вальдау.

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    Возможно, он станет режиссером остальных серий.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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