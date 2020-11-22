Сериал по The Last of Us обойдется без пилота. HBO заказал сразу целый сезон!

HBO дал «зеленый свет» сериалу по мотивам The Last of Us. Когда в марте состоялся анонс, еще не было гарантий, что шоу доберется до экранов.

Теперь авторы обойдутся без пилотного эпизода и займутся съемками сразу целого сезона.

Шоураннером выступит Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.

Также на днях Дракманн намекнул в твиттере, что сериал уже обзавелся актерским составом. В комментариях многие отметили, что на роль Джоэла идеально подходит Николай Костер-Вальдау.