Сериал по The Last of Us обойдется без пилота. HBO заказал сразу целый сезон!

HBO дал «зеленый свет» сериалу по мотивам The Last of Us. Когда в марте состоялся анонс, еще не было гарантий, что шоу доберется до экранов.
Теперь авторы обойдутся без пилотного эпизода и займутся съемками сразу целого сезона.
Шоураннером выступит Крэйг Мазин, работавший над «Чернобылем». А творческий директор Naughty Dog Нил Дракманн будет исполнительным продюсером.
Также на днях Дракманн намекнул в твиттере, что сериал уже обзавелся актерским составом. В комментариях многие отметили, что на роль Джоэла идеально подходит Николай Костер-Вальдау.
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Возможно, он станет режиссером остальных серий.
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