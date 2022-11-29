Вышел трейлер комедийного слэшера про Гринча

В сети появился трейлер комедийного слэшера «Подлец» (или The Mean One в оригинале) — про Гринча, который буквально убивает дух Рождества.
По сюжету девушка Синди в детстве увидела, как Гринч убил ее мать на Рождество. И 20 лет спустя этот монстр возвращается, чтобы вновь терроризировать городок Ньювилл. Однако на этот раз она готова покончить с ним.
Режиссером выступает Стивен Лампорт («Самая опасная игра»). А главные роли исполнили Дэвид Ховард Торнтон («Ужасающий») и Кристл Мартин («9-1-1: Одинокая звезда»).
Премьера состоится 9 декабря.
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