Вышел трейлер комедийного слэшера про Гринча

В сети появился трейлер комедийного слэшера «Подлец» (или The Mean One в оригинале) — про Гринча, который буквально убивает дух Рождества.

По сюжету девушка Синди в детстве увидела, как Гринч убил ее мать на Рождество. И 20 лет спустя этот монстр возвращается, чтобы вновь терроризировать городок Ньювилл. Однако на этот раз она готова покончить с ним.

Режиссером выступает Стивен Лампорт («Самая опасная игра»). А главные роли исполнили Дэвид Ховард Торнтон («Ужасающий») и Кристл Мартин («9-1-1: Одинокая звезда»).

Премьера состоится 9 декабря.