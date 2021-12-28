Друзья, спасибо вам за феноменальную поддержку! В рамках крауд-кампании вы разблокировали ещё три сверхцели, они приносят в общую копилку участникам три открытки от наших постоянных художников. Они будут размером 105×148 мм с ламинацией и цветной печатью на лицевой стороне. Дизайн может немного поменяться.

А ещё — набор наклеек с иллюстрациями Александра Ремизова. Да, те же, что вы видели в стикерпаке для Телеграма, только теперь можно налепить, скажем, на ноутбук.

Ближайшие цели — ещё пара открыток и постер!

А ещё в дополнительные награды мы добавили переиздание первого спецвыпуска, с которого началась эта серия. Поглядите на новую обложку:

Подробный рассказ о лучших образцах научной фантастики и фэнтези, мистики и хоррора, юмористической, исторической, подростковой фантастики и многих других направлений. Сборник будет интересен и тем, кто хорошо разбирается в фантастике, и тем, кто только готовится нырнуть в её бескрайний океан. Читайте больше — оно того стоит!

Переиздание включает дополнительные 16 страниц, новую обложку и множество исправлений и дополнений.Рассказывайте о кампании своим друзьям и знакомым — нам всем сейчас нужно немного увлекательной фантастики.