СМИ: «Чудо-женщина 1984» выйдет 24 декабря

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THR и Variety пишут, что «Чудо-женщина 1984» выйдет 24 декабря. THR добавляет, что перенос фильма не повлияет на дату выхода «Дюны» Дени Вильнёва. По крайней мере, пока студия решила не сдвигать релиз.

Первоначальная новость

Warner Bros. объявила, что «Чудо-женщина 1984» не выйдет 1 октября 2020 года. Кинокомпания решила отложить картину на неопределенный срок.

Источники The Wall Street Journal подчеркнули, что картину планируют выпустить в этом году.

Прежде журналисты Deadline говорили, что WB собирается перенести сиквел «Чудо-женщины» на ноябрь-декабрь, а «Дюну» Дени Вильнева — на 2021 год.

Скорее всего, таким образом студия хочет дать шанс «Доводу» в американском прокате — крупные кинотеатры в США откроют только в конце сентября или начале октября.