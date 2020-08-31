«Довод» хорошо стартовал в прокате в первые выходные

На прошедших выходных «Довод» Кристофера Нолана вышел во многих странах и собрал приличные для текущей ситуации в мире 53 миллиона долларов.
7,1 миллиона приходятся на домашний прокат, а оставшуюся сумму авторы заработали заграницей. Фильм наиболее популярен во Франции, Корее и Германии.
А на грядущих выходных картину выпустят в таких странах, как Россия, США и Китай — особенно Warner Bros. рассчитывает на последнюю, так как в регионе очень быстро восстанавливается рынок.
Представители корпорации остались довольны результатами за первый уик-энд:
У нас фантастический старт на международном рынке — мы очень довольны. Кристофер Нолан вновь сделал фильм-событие, который обязательно нужно показывать на больших экранах. И мы очень рады, что зрители со всего света получили возможность его посмотреть.
Напомним, на производство «Довода» было выделено 200 миллионов долларов, не считая затрат на маркетинг.
Читайте также
«Довод»: как фильм Нолана заставит вас вспомнить Стругацких
Готовьтесь напрячь мозг! Смотреть этот фильм нужно не для отдыха, а чтобы обсуждать и разбирать по кадрам.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.