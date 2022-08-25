Минувшей ночью Warner Bros. значительно обновила расписание грядущих премьер, включая кинокомиксы DC. Многие фильмы перенесли на будущие слоты, а картины, ранее запланированные только на HBO Max, покажут в кинотеатрах. Так, например, в апреле выйдет новый фильм во вселенной «Зловещих мертвецов».
Вот как теперь выглядит расписание:
- «Шазам! Ярость богов» — 17 марта 2023-го (ранее было 21 декабря 2022-го)
- «Аквамен и потерянное царство» — 25 декабря 2023-го (ранее было 17 марта 2023-го)
- «Восстание зловещих мертвецов» — 4 апреля 2023-го
- «Домашняя вечеринка» — 9 декабря 2022-го (ранее было лето 2022-го)
- «Жребий Салема» — 2023-й, без точной даты (ранее было 21 апреля 2023-го)
- «Проклятие монахини 2» — 8 сентября 2023-го
- Некий «крупный релиз» — 10 февраля 2023-го
Студия не уточняет причины переноса фильмов. И это учитывая, что основные съёмки «Шазама» и «Аквамена» уже завершены. Журналист THR Борис Кит считает, что дело в финансовых трудностях компании после слияния с Discovery. Сейчас маркетинговых средств хватает только для двух фильмов до конца года — «Не волнуйся, солнышко» и «Чёрный Адам». Первый выходит 23 сентября, а второй — 19 октября.
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