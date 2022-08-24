Режиссер «Бэтмена» подписал многолетний контракт с Warner Bros.

Warner Bros. заключила многолетнюю сделку с режиссером «Бэтмена» Мэттом Ривзом и его продюсерской компанией 6th & Idaho.

Вместе с этим корпорация получила право первого выбора работ Ривза как сценариста, режиссера и продюсера.

Сейчас постановщик работает над продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и спин-оффом про Пингвина с Колином Фарреллом.

Warner Bros. будет поддерживать Мэтта, чтобы он мог развивать вселенную «Бэтмена» и создавать оригинальные проекты за ее пределами.