Режиссер «Бэтмена» подписал многолетний контракт с Warner Bros.

Warner Bros. заключила многолетнюю сделку с режиссером «Бэтмена» Мэттом Ривзом и его продюсерской компанией 6th & Idaho.
Вместе с этим корпорация получила право первого выбора работ Ривза как сценариста, режиссера и продюсера.
Сейчас постановщик работает над продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и спин-оффом про Пингвина с Колином Фарреллом.
Warner Bros. будет поддерживать Мэтта, чтобы он мог развивать вселенную «Бэтмена» и создавать оригинальные проекты за ее пределами.
Сделать эту легендарную студию своим домом — мечта. Я так рад работать с <компанией>, чтобы показать захватывающие истории, которыми я увлечен, на больших и маленьких экранах.
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