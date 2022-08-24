    3
    Новости

    Режиссер «Бэтмена» подписал многолетний контракт с Warner Bros.

    24 августа 2022
    24.08.2022
    580
    1 минута на чтение
    Режиссер «Бэтмена» подписал многолетний контракт с Warner Bros.

    Warner Bros. заключила многолетнюю сделку с режиссером «Бэтмена» Мэттом Ривзом и его продюсерской компанией 6th & Idaho.

    Вместе с этим корпорация получила право первого выбора работ Ривза как сценариста, режиссера и продюсера.

    Сейчас постановщик работает над продолжением «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном и спин-оффом про Пингвина с Колином Фарреллом.

    Warner Bros. будет поддерживать Мэтта, чтобы он мог развивать вселенную «Бэтмена» и создавать оригинальные проекты за ее пределами.

    Сделать эту легендарную студию своим домом — мечта. Я так рад работать с <компанией>, чтобы показать захватывающие истории, которыми я увлечен, на больших и маленьких экранах.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы» 7
    0
    9958
    Как кайдзю и меха стали частью фольклора. Отрывок из книги «Японские мифы»

    Читаем главу «Новые мифы современной Японии».

    «Звездный десант» против «Войны старика» 4
    0
    19794
    «Звёздный десант» против «Войны старика»

    Сравниваем два знаменитых романа в жанре боевой фантастики.

    Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий».
    0
    66813
    Фауст, Дьявол и народные представления. Читаем отрывок из книги «История магии и суеверий»

    Глава «Популяризация наук» рассказывает об исследованиях суеверий.

    Что почитать: новый Яцек Комуда и переиздание Джо Хилла 1
    0
    70619
    Яцек Комуда «Бес идёт за мной». Путешествие польского Конана

    Круто сваренный гримдарк, основанный на польской истории.

    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»
    0
    106637
    «Дом Дракона»: первые отзывы зрителей из «Мира фантастики»

    Вам нравилась «Игра престолов»? Ну, вот вам ещё немножко.

    Какие фильмы посмотреть в апреле 2022? (Да, кино ещё показывают!) 4
    0
    210675
    За что мы любим кинокомпанию A24 и её фильмы

    Умопомрачительные фантазии обо всём и сразу.

    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»
    0
    290139
    Читаем комикс «Майлз Моралес. Ударные волны»

    Майлз Моралес — обычный подросток, студент Бруклинской академии искусств. И в свободное от учебы время он спасает мир.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки апреля 2022 5
    0
    310306
    Джей Кристофф «Империя вампиров». Последний рыцарь против власти упырей

    Эпическое тёмное фэнтези с горьким привкусом надежды.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить