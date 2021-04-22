«Я не больна!»: первый трейлер фантастического триллера «Кислород»

Netflix выпустил первый трейлер фантастического триллера «Кислород», главную роль в котором сыграла Мелани Лоран («Бесславные ублюдки», «Призрачная шестёрка»).
Оригинал
Дубляж
Картина рассказывает о девушке, которая в беспамятстве приходит в себя в криокапсуле. Она не может отсюда выбраться, и её единственный собеседник — искусственный интеллект по имени МИЛО — сообщает, что кислорода осталось на полтора часа.
Фильм поставил Александр Ажа («У холмов есть глаза», «Капкан», «Рога»).
Премьера состоится на Netflix 12 мая.
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