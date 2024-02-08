«Я поклялся защищать эту планету» — первый трейлер сериала про Наклза

Paramount выпустила первый трейлер сериального спин-оффа «Соника в кино» про Наклза.

Действие шоу развернется между второй и третьей частями. По сюжету главный герою предстоит отправиться в «насыщенное путешествие к самопознанию» и натренировать Уэйда как своего протеже.

Главные роли исполнили Идрис Эльба (Наклз) и Адам Палли (Уэйд). Также в сериале появятся уже знакомые герои вроде Соника и Тейлза.

Премьера состоится 26 апреля на Paramount+. Всего в сериале будет шесть эпизодов.