«Я поклялся защищать эту планету» — первый трейлер сериала про Наклза

Paramount выпустила первый трейлер сериального спин-оффа «Соника в кино» про Наклза.
Действие шоу развернется между второй и третьей частями. По сюжету главный герою предстоит отправиться в «насыщенное путешествие к самопознанию» и натренировать Уэйда как своего протеже.
Главные роли исполнили Идрис Эльба (Наклз) и Адам Палли (Уэйд). Также в сериале появятся уже знакомые герои вроде Соника и Тейлза.
Премьера состоится 26 апреля на Paramount+. Всего в сериале будет шесть эпизодов.
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