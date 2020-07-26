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    Новости

    Жуткий тизер-трейлер аниме по мотивам хоррор-манги «Спираль»

    26 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    26.07.2020
    3894
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    На трансляции Adult Swim Con показали тизер-трейлер четырехсерийного аниме «Спираль» (в оригинале — Uzumaki), в основу которого легла одноименная манга Дзюндзи Ито.

    Постановкой занимается Хироси Нагахама («Мастера Муси»), а сценарием — Аки Итами («Цветы зла»). За саундтрек отвечает  Колин Стетсон («Реинкарнация»).

    По сюжету школьники Сюити и Кириэ хотят сбежать из городка на побережье Японии, жители которого страдают от проклятия, связанного со спиралями. Увы, их усилия тщетны.

    Аниме-адаптация выйдет в 2021 году, хотя изначально премьера была запланирована на 2020-й.

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     Дмитрий Кинский |  25.07.2020 |  14 546

    Мангака пока не принял его предложение.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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