Жуткий тизер-трейлер аниме по мотивам хоррор-манги «Спираль»

На трансляции Adult Swim Con показали тизер-трейлер четырехсерийного аниме «Спираль» (в оригинале — Uzumaki), в основу которого легла одноименная манга Дзюндзи Ито.
Постановкой занимается Хироси Нагахама («Мастера Муси»), а сценарием — Аки Итами («Цветы зла»). За саундтрек отвечает Колин Стетсон («Реинкарнация»).
По сюжету школьники Сюити и Кириэ хотят сбежать из городка на побережье Японии, жители которого страдают от проклятия, связанного со спиралями. Увы, их усилия тщетны.
Аниме-адаптация выйдет в 2021 году, хотя изначально премьера была запланирована на 2020-й.
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Мангака пока не принял его предложение.
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