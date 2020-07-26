Жуткий тизер-трейлер аниме по мотивам хоррор-манги «Спираль»

На трансляции Adult Swim Con показали тизер-трейлер четырехсерийного аниме «Спираль» (в оригинале — Uzumaki), в основу которого легла одноименная манга Дзюндзи Ито.

Постановкой занимается Хироси Нагахама («Мастера Муси»), а сценарием — Аки Итами («Цветы зла»). За саундтрек отвечает Колин Стетсон («Реинкарнация»).

По сюжету школьники Сюити и Кириэ хотят сбежать из городка на побережье Японии, жители которого страдают от проклятия, связанного со спиралями. Увы, их усилия тщетны.

Аниме-адаптация выйдет в 2021 году, хотя изначально премьера была запланирована на 2020-й.